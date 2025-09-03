Grande successo per la “Notte di Ricordi” a Cerchio: un abbraccio tra passato e presente

Grande successo e affluenza di pubblico per la “Notte di Ricordi”, l’evento ideato da Patrizia Polla che ha trasformato la piazza di Cerchio in un palcoscenico di emozioni, memorie e bellezza. Una serata che ha visto la comunità riunirsi per celebrare le proprie radici attraverso un viaggio unico tra storie, abiti e generazioni.

Trenta coppie di sposi, non modelle ma figlie e nipoti delle spose originarie, hanno sfilato con grazia indossando abiti che non erano semplici vestiti, ma veri e propri frammenti di vita: veli tramandati, pizzi carichi di memoria, stoffe che hanno attraversato il tempo portando con sé racconti di amore, sacrificio e continuità. Dalle linee eleganti del Novecento fino alle creazioni contemporanee, ogni abito ha narrato una storia, unendo passato e presente in un dialogo commovente.

A guidare il pubblico in questo percorso tra memoria e bellezza è stata la giornalista e public historian Alina J. Di Mattia, la cui voce ha saputo intrecciare con maestria i fili delle storie familiari, accompagnata dall’energia travolgente di Cristian Continenza, organizzatore di eventi che ha dato ritmo e vitalità alla serata. Le immagini ufficiali, destinate a diventare parte della memoria collettiva di Cerchio, sono state immortalate dal talentuoso Jimmy D’Angelo, fotografo noto per il suo lavoro con i divi e per la sua esperienza a L’Isola dei Famosi.

La piazza, trasformata in un teatro a cielo aperto, è stata resa ancora più suggestiva dalla scenografia curata da Garden Vivai di Samanta Ranalli, con addobbi floreali che hanno incorniciato l’evento con eleganza.

Un momento di grande emozione è stato il canto dal vivo di NuelVoice, che ha accompagnato la sfilata con note che hanno toccato il cuore di tutti i presenti, rendendo ancora più indimenticabile questa notte di ricordi, mentre gli spettacoli pirotecnici della Ditta Vicaretti hanno aggiunto un tocco di meraviglia alla serata. A concludere l’evento, la passerella d’alta moda firmata dall’Atelier White Sposa di Alessandra Notarantonio, che ha portato in scena creazioni di straordinaria raffinatezza, suggellando una celebrazione dedicata alle radici e alla continuità della vita.

Il service audio luci è stato curato da Gianni Tirabassi.

“La ‘Notte di Ricordi’ non è stata solo una sfilata, ma un viaggio collettivo nella memoria della nostra comunità,” ha dichiarato Patrizia Polla, ideatrice dell’evento e figlia dell’editore Adelmo Polla. “Ogni abito, ogni storia, ogni passo su questa piazza ci ha ricordato chi siamo e da dove veniamo. E sono entusiasta di annunciare che diversi paesi marsicani mi hanno già contattato per portare questo evento nelle loro comunità, dando voce alle storie delle loro spose.”

La “Notte di Ricordi” si è confermata non solo un evento di grande impatto visivo, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e celebrare la bellezza delle tradizioni che continuano a vivere nel presente. Un successo che resterà a lungo nel cuore di Cerchio.