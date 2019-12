GRANDE SUCCESSO PER LO SHOW “NATALENT 2019” DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI-FERMI: ECCO I VINCITORI

Grande successo e larga partecipazione di pubblico per l’edizione 2019 di “Natalent” il varietà con protagonisti gli alunni della primaria e della secondaria della scuola Mazzini-Fermi. Per la primaria, al primo posto, ex equo per tre dei concorrenti che hanno totalizzato 22 punti: Flavia Di Domenico (5^ B), che ha interpretato la canzone “A parte te”, Luca D’amico (5^ A Persia), che ha ballato la breakdance e il gruppo danza (5^A Mazzini), composto da: Benedetta Maceroni, Ludovica Neri, Linda Marchione ed Elio Santucci. I ballerini hanno interpretato un brano tratto dal musical Grease.

Per la secondaria invece, primo classificato è risultato il giovanissimo Emanuele Bracone che ha conquistato pubblico e giuria con il monologo sull’amore di Roberto Benigni. Bracone frequenta la 1^ D della secondaria Fermi e ha totalizzato 24 punti. Al secondo posto la coppia formata da Ilaria basile della classe 1^C e Raffaele Restaino della 1^ E. I due interpreti in erba, hanno cantato il brano “Vivere “ di Laura Pausini, racimolando 22 punti.

Terzi classificati a pari merito, Valentina Mastroddi della 1^ C che ha interpretato il brano “Eppure sentire” arrivando a 20 punti e Marco Pinchera della 3^ A, bravissimo pianista che ha suonato “Per Elisa” 20 punti.

Lo spettacolo, organizzato dalla scuola diretta da Fabiana Iacovitti, dirigente scolastico dell’Istituto Mazzini-Fermi, è stato brillantemente presentato da Luca Di Nicola. Facevano parte del comitato organizzatore i docenti: Cristina Ardizzone e Roberta Rea coadiuvate dal comitato organizzatore degli alunni. La scenografia è stata realizzata dagli alunni coordinati dal prof. Marco De Foglio. Le coreografie e i balletti invece sono stati ideati dalla professoressa Annalisa Espulsi. Al coordinamento del coro inoltre, hanno lavorato gli insegnanti Andrea Adinolfi e Margherita D’Onofrio. Il servizio videofotografico è stato realizzato dal prof. Franco Olivieri. Tra una performance e l’altra degli alunni, si è esibita Laura Fantauzzo in qualità di ospite . “Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita del nostro evento-dichiarano all’unisono la preside Fabiana Iacovitti, gli insegnanti organizzatori e i collaboratori-ciò ci sprona a fare sempre meglio. Grazie e congratulazioni ai ragazzi e a quanti, aiutandoci, hanno impreziosito lo spettacolo”.