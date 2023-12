GRANDE SUCCESSO PER L’OTTAVA EDIZIONE DI NATALENT, IL TALENT SHOW DELLA MAZZINI FERMI

Grande successo per l’ottava edizione di “Natalent”, il talent show dell’istituto comprensivo Mazzini-Fermi di Avezzano. La kermesse musicale e canora è, ogni anno, una grande occasione di partecipazione e di comunicazione artistica di tutta la comunità della gloriosa scuola marsicana. Lo show, presentato con energia, entusiasmo e professionalità da Luca Di Nicola, si è svolto nella grande aula magna dell’Istituto e ha visto protagonisti sul palco i bimbi della primaria e i ragazzi della secondaria. Gli alunni si sono cimentati in prive di canto, musica e ballo entusiasmando la platea e la giuria. Il comitato organizzatore con microfonisti, programmatori e tecnici di scena e che ha lavorato sotto la guida delle docenti Maria Cristina Ardizzone e Roberta Rea, era così composto: Chiara Ammirati, Giulia Farda, Veronica Di Tana, Davide Boccabella, Mattia Contestabile, Damiano Maurizi, Giulia Ranalli. Il gruppo scenografia invece, ha svolto la preparazione sotto la guida delle docenti Lara Panecaldo e Chiara Ranalletta ed era formato da: Lorena D’Onofrio, Elisa D’Agostino, Veronica Conti, Alessandra Cipriani, Carlotta Ranieri, Azzurra Pisegna, Chiara Pisegna, Luisa De Foglio, Angelica Cannone, Matilde Piacentini, Mariasole Addari. E ancora, il gruppo coreografie è stato coadiuvato dalle docenti Francesca Maceroni e Roberta Rea ed era formato da: Angela Gigli, Cristian Ferreri, Asia Del Rosario, Jennifer Del Rosario, Aurora Chirichella, Carola Fracassi, Gaia Cordone.

Per la sezione primaria sono stati premiati: Marika Lancia (3 posto); Giulia Gabrielli e Melania D’Ambrosio (ex aequo 2 posto); Sofia Ciaccia e Marianna Di Felice (1 posto con la presentazione di una scena teatrale tratta dal libro “Il diario di Anna Frank”). Per la sezione secondaria sono stati premiati: Angelica Cannone e Valeria Martini con Andrea D’Ovidio e Riccardo Ranalli (ex aequo 3 posto); Giulia Presutti e Asia Amicucci (ex aequo 2 posto); Emi Chiuchiarelli (1 posto con esibizione di pianoforte in “Nuvole bianche”).

Molto alto il livello artistico e culturale dei ragazzi e delle ragazze ed emozionanti i momenti in cui si è esibito il coro di voci bianche dell’istituto. La manifestazione si è conclusa con il coro dei docenti che ha infiammato l’animo e gli applausi di tutti in un momento di alta condivisione.

“Un grande lavoro di squadra svolto nel nostro Istituto. Un percorso che ha valenza educativa e che coinvolge davvero l’intera scuola -dichiara entusiasta Fabiana Iacovitti, dirigente scolastica della Fermi-Mazzini – ringrazio quanti si sono adoperati per la buona riuscita della kermesse e, tutti insieme, diamo appuntamento alla nona edizione di Natalent”.