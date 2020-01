GRAVE INCENDIO IN UN’AZIENDA CHE SI OCCUPA DI RICICLO DI MATERIALI PLASTICI

Il fumo nero e denso che si sta propagando dall’incendio che si è sviluppato in un’azienda di stoccaggio del posto, sta creando non poche preoccupazioni. I sindaci di: Cepagatti , Chieti ed altri comuni limitrofi alla zona interessata hanno invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre.

Il rogo sembra essere scaturito dalla combustione di materiali plastici, si sta indagando sulle cause che hanno innescato le fiamme.