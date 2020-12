GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE A POLLUTRI SULLA FONDOVALLE SINELLO: UN MORTO E UN FERITO

Incidente stradale stasera, poco dopo le 19, a Pollutri in provincia di Chieti. Un automobilista ha perso la vita. Si tratta di un 56enne residente a Francavilla al Mare, ma originario di Casalanguida.In base alle prime informazioni, c’è stato uno scontro frontale tra due auto (una Fiat Multipla e una Fiat Punto) sulla Fondovalle Sinello, nella zona della Riserva naturale Bosco di don Venanzio, in contrada Crivella.La Punto, condotta dal 56enne, si è ribaltata finendo in una cunetta. L’uomo alla guida della Multipla è stato trasportato all’ospedale di Vasto.Sul posto sono intervenuti i sanitari del il 118 e le forze dell’ordine. I vigili del fuoco di Vasto hanno estratto dalle lamiere la vittima.