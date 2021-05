GUARDIA DI FINANZA: IL COMANDANTE REGIONALE ABRUZZO, GEN. D. GIANLUIGI D’ALFONSO, INCONTRA IL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA DI SULMONA

Il comandante regionale Abruzzo della guardia di finanza, generale di divisione Gianluigi d’Alfonso, ha reso oggi visita al procuratore capo della repubblica alla sede, dott. Giuseppe Bellelli.

Nell’occasione, l’autorità militare ha sottolineato all’a.g. come nell’attuale e perdurante emergenza pandemica da covid-19 il corpo abbia continuato a svolgere la propria attività istituzionale di polizia economico – finanziaria, finalizzata anche alla prevenzione ed al contrasto di infiltrazioni della criminalità nell’economia sana della società, a vantaggio di cittadini, imprese e professionisti onesti. Al riguardo il procuratore della repubblica di Sulmona ha espresso parole di apprezzamento per le rilevanti attività di servizio ed i risultati della compagnia di Sulmona.

A seguire, il generale si è recato in visita presso la caserma sede della compagnia di Sulmona dove, incontrando il personale in servizio, nel rispetto delle disposizioni anti covid, ha espresso la propria soddisfazione per l’impegno profuso nello svolgimento della quotidiana attività a tutela della legalità e a presidio degli interessi economico-finanziari del paese, con particolare riferimento agli importanti risultati raggiunti in materia di i.v.a., spesa pubblica e sicurezza prodotti ed al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.