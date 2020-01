Guida ai mercati azionari. Tra tradizione e nuove opportunità

Un mercato finanziario che è tra i più battuta da professionisti di ogni genere, anche da investitori fai da te. Quello azionario è il luogo all’interno del quale vengono negoziati strumenti finanziari noti come azioni: si parla di scambio di titoli azionari che può avvenire a livello mondiale, su ciascuna borsa disponibile.

In Italia ad esempio il riferimento è la Borsa Valori di Milano, nata nel 1808 ed oggi riferimento unico per il nostro paese. Chi segue il settore avrà in mente i corridoi affollato della Borsa con addetti ai lavori ed investitori intenti ad urlare. Era questo il modo in cui avvenivano prima le contrattazioni.

Oggi è ancora in parte così, ma il settore è stato rivoluzionato anche dal web e dalla tecnologie recenti: non solo internet, perchè è dal 1994 che si registra la migrazione completa delle negoziazioni verso un sistema di reti informatiche interconnesse. Con questo stravolgimento, ogni singola transazione viene effettuata tramite computer e ciascun intermediario immette gli ordini dalla propria sede.

Il passaggio al web

Un processo di automatizzazione che si è rafforzato in modo ulteriore negli ultimi anni con l’acceso alla Borsa tramite internet. Oggi è possibile investire in Borsa con il trading online e quindi accedere al mercato delle azioni direttamente dal web, che sia con un pc o con uno smartphone. In sostanza per investire in Borsa non è più necessario rivolgersi alla banca o al promotore finanziario fisico, con i relativi costi annessi.

Per dirla in altri termini, anche stando comodamente seduti sul divano di casa propria è possibile accedere al mercato delle azioni vedendosi aprire la schermata dei titoli azionari sul mercato al quale accedere. Una grande rivoluzione che da qui al futuro potrà segnare in modo evidente una nuova filosofia di approccio dello strumento.

Rischi di investire in rete

Ma si parla anche di un iter che prevede rischi, dato che chi investe in rete può andare incontro a pericoli legati al dover fare tutto da soli, senza consulenti; all’utilizzo delle piattaforme di intermediazione virtuali, spesso non regolamentate e per questo rischiose.

Puntare sul web è un qualcosa che ha un approccio diverso come filosofia, dato che non si guarda a lungo termine (come magari chi investe in Borsa con metodo tradizionale) ma sullo stretto orizzonte. Un mondo comunque da approcciare con le dovute precauzioni onde evitare di perdere il capitale investito.