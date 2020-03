Guida per ottenere un makeup con effetto naturale

In molti contesti della vita quotidiana, è necessario applicare un filo di makeup che non sia eccessivamente vistoso, basti pensare ai lavori d’ufficio, colloqui di lavoro o una festa di compleanno estremamente informale.

Il trucco naturale va spesso contro i tipici look di bellezza “Instagram” che vediamo spesso oggi, con sopracciglia audaci, fondotinta a copertura totale, colori sgargianti e liner avvolgente. Il trucco “No makeup” consiste fondamentalmente nell’applicare il minimo indispensabile, concentrandosi più sulle fasi di applicazione che sul numero di prodotti. L’obiettivo: hai ancora il tuo aspetto, ma con un filtro (o “trucco”) per illuminare, valorizzare e mettere in evidenza le caratteristiche migliori del proprio viso.

Ecco i migliori consigli e trucchi per avere un aspetto naturale.





La base prima di tutto

Questo look si basa sull’avere una pelle luminosa e naturale. Il modo più semplice per esaltare la luminosità della propria pelle consiste nell’utilizzo di una maschera idratante per il viso prima dell’applicazione del trucco, in modo che sia già elastica e idratata. Per questo look, evitare li fondotinta a copertura totale. Idratanti colorati, creme BB e CC danno alla pelle un po’ di idratazione in più e lasciano ancora trasparire lentiggini (se sono presenti), arrossamenti e imperfezioni. Applicare con un pennello o con una spugna il fondotinta lucidante.

Quando si cerca di ottenere un look minimale, il modo più semplice per ottenere una base liscia è l’uso di un primer. Potete scegliere il vostro prodotto in base al tipo di look che desiderate o al vostro tipo di pelle. Un primer di riempimento dei pori liscerà e riempirà tutti i pori senza ostruirli come potrebbe fare un fondotinta spesso. Un primer illuminante aggiungerà un particolare bagliore al vostro look.

Se non siete ancora abituati a lasciare visibili i vostri difetti o le occhiaie, usate un correttore leggero e idratante. Per avere maggiori informazioni, consultate la guida sul trucco naturale come consigliato da Claudia.

Aggiungere del colore al viso

Le creme fanno sì che tutto si mescoli bene, e tende a donare un aspetto più naturale rispetto alle polveri. Dopo aver applicato il fondotinta e il correttore, mescolare una crema abbronzante con una spugna umida. Usate delicatamente un abbronzante in polvere se siete preoccupate con non duri tutto il giorno e potete fissare il tutto con uno spray specifico. Aggiungete un po’ di fard a crema sulle guance, sulle tempie e sulla parte superiore del naso.

Rendere più profondo lo sguardo

È il momento di dare anche agli occhi un tocco naturale! Iniziate applicando un ombretto nude su tutta la palpebra. Si consiglia di utilizzare una delle tonalità neutre, del colore più vicino a quello della vostra carnagione. Invece di optare per l’eyeliner spesso, mantenete le cose semplici con una linea sottile che passi attorno alle ciglia superiori e inferiori. Mantenete le ciglia leggere e naturali con qualche tocco di mascara marrone che doni una tonalità più naturale.

Un tocco finale alle labbra

Finite il look con un lucidalabbra rosa o nude che si abbini al colore della vostra pelle. Per questo passo, provate un rossetto che esalti le vostre labbra e offra una tinta pura e rosata. Per completare il vostro look trucco naturale, vorrete utilizzare un colore delle labbra che non sia troppo lontano dal vostro labbro naturale.