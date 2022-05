HMD ITALIA: 1O ORI e 10 ATLETI NAZIONALI

Domenica 22 maggio presso il palzzetto di Jesolo si è concluso un percorso durato un anno, che ha visto protagonisti più di mille ragazzi da tutta Italia confrontarsi con l’obiettivo di vestire la maglia azzurra e rappresentare il loro paese ai prossimi Mondiali/Europei FederKombat WAKO.

Samuele Marzella 1 Oro LC -84 J🥇 Ilaria Di Cintio 1 Oro KL -65 S 🥇 Camilla Marzella 1 Oro -55 OC PF🥇 Massimo Tucceri 1 Oro -32 YC PF🥇 Antonio D’amore 1 Oro -37 YC PF🥇

Trofeo Italia Michelangelo Odorisio 1 oro PF ,1 oro LC -57 J🥇 Gabriele D’amore 1 Argento 🥈LC -57 ,1 Bronzo PF -57 J🥉 Emanuele Iulianella 1 Argento -45 YC PF🥈 Aurora Viscogliosi e Andrea Felli

Campionati Italiani Assoluti di Kick Boxing 2022

5 Ori, 5 Campioni Italiani Assoluti, 5 Nazionali Azzurri di cui 1 Nazionale Senior. Questo il bottino della scuola HMD ITALIA Regione Abruzzo del M Marzella Filippo.

20-22 Maggio a Jesolo x i Campionati Assoluti di Kick Boxing.

5 atleti Campioni Italiani i migliori in Italia nella loro categoria COLLARMELE, Pescocanale, Pescina e Cerchio gli atleti provenienti da piccole realtà che con una prestazione agonistica di altissimo livello portano alla ribalta Nazionale.

Massimo Tucceri e Antonio D’amore 10 anni , 2 bambini dalle capacità straordinarie, primo anno da agonisti vincono entrambi 3 incontri nella propria categoria -32 e -37 Young Cadet Point Fighting.

Camilla Marzella “Super Leg” già 3 volte Nazionale conquista ampiamente la vetta più alta della propria categoria con determinazione e volontà. -55 Old Cadet Point Fighting.

Samuele Marzella secondo anno consecutivo Campione Italiano nella specialità Light Contact, 3 volte Nazionale e medagliato agli Europei di Gyor, conquista la categoria -84 Junior e il posto in Nazionale Point Fighting.

Ilaria Di Cintio gia atleta Nazionale in passato, conquista una difficile categoria di ragazze agguerrite e ben preparate, ottenendo la maglia Azzurra Senior nella cat. -65 Kick Light.

Pronti per i Campionati del Mondo cadetti e Juniores e per i Campionati Europei in Turchia.