HMD ITALIA dalla Coppa Europa in Croazia agli Interregionali di Kick Boxing FederKombat e in preparazione per l’Austrian Classic di Innsbruck

La scuola Marsicana del M Marzella Filippo 7 Dan conquista con HMD ITALIA ben 14 Ori‼️

Domenica 26 Febbraio a Velletri si è tenuta la competizione che darà accesso ai migliori atleti per il Criterium e Campionati Italiani FederKombat/WAKO

5 Gli atleti già Campioni Italiani in carica che confermano le aspettative vincendo la propria specialità e categoria di peso come;

Marzella Camilla Junior -55 Point Fight 🥇

Odorisio Michelangelo Junior -63 Point Fight🥇

Tucceri Massimo Young Cadet -32 Point Fight 🥇

D’amore Antonio Young Cadet-37 Point Fight 🥇

Argenti:🥈

Valeri Alessandro, Viscogliosi Aurora e De Amicis Antonello (GAV)

Bronzi:🥉

D’amore Gabriele Iulianella Emanuele e Petricca Riccardo

La scuola Marsicana del M Marzella Filippo 7 Dan continua a guidare questo formidabile gruppo che dopo lo straordinario titolo Mondiale conquistato da Marzella Samuele ai Mondiali appena trascorsi, e primo titolo nella Marsica,

gli atleti Nazionali in carica continuano la loro preparazione attraverso competizioni in tutta Europa dove in Croazia la scuola si è classificata prima come società Italiana per poi passare ai 14 Ori 🥇dell’Interregionale di Velletri ed in preparazione per la Coppa Europa di Innsbruck in Austria.

Arrivare a conquistare un posto in Nazionale è un obiettivo importante, ma fondamentale sarà crescere e continuare a formare Artisti Marziali di livello che sappiano infondere valori e principi sani.