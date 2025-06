HMD ITALIA. DALLA MARSICA UN CAMPIONE DEL MONDO ED UN CAMPIONE EUROPEO

I risultati sportivi conseguiti dai nostri allievi. In particolare, possiamo con orgoglio annoverare tra i nostri atleti un Campione del Mondo ed un Campione Europeo di Kick Boxing – unico atleta abruzzese ad aver conquistato entrambi i titoli e 4 riconoscimenti Internazionali in 2 diverse discipline– oltre a numerosi pluricampioni italiani, nelle diverse categorie di peso.

Marzella Samuele, Marzella Camilla ,Odorisio Michelangelo, Aurora Viscogliosi, Tucceri Massimo, Tucceri Federico, D’Amore Antonio, Valeri Alessandro, Iulianella Emanuele, Borelli Lorenzo

Da circa venticinque anni portiamo avanti con costanza risultati sportivi di alto livello, dando visibilità alla Marsica e all’Abruzzo in tutta Italia e anche a livello internazionale come Bristol, Atene, Innsbruck, Coppe Europa e del Mondo.

Inoltre, da oltre trent’anni organizziamo quattro campi di allenamento l’anno nella Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo di Morino, ospitando atleti di interesse nazionale, molti dei quali appartenenti alla Nazionale Italiana di Kick Boxing.

Abbiamo l’opportunità di riconoscere pubblicamente il valore di alcuni atleti locali Marsicani che, con impegno e passione, portano lustro al nostro territorio. Inoltre approfitto per informarti che siamo appena rientrati dai campionati italiani di Kick Boxing svoltisi a Jesolo, dove i nostri atleti hanno conseguito un titolo di Campione Italiano, un vicecampione ed una medaglia di bronzo, confermando ancora una volta l’eccellenza e la costanza dei risultati ottenuti dal nostro team.

Camilla Marzella Neo Campionessa Italiana di Kick Boxing cintura Nera 2ºDan

Vince la Categoria-55 specialità Point Fighting Junior per il quinto anno consecutivo!

Samuele Marzella Vice Campione Italiano cat Senior -84 Light Contact

Aurora Viscogliosi Bronzo cat Senior -65 Light Contact

Michelangelo Odorisio quarto cat -63 Senior PointFight.

Maestro Filippo Marzella

HMD Italia