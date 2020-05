HMD ITALIA REGIONE ABRUZZO DONA DUE TERMOSCANNER ALL’AMBULATORIO VACCINALE DI PESCINA E ALL’EQUIPE DI MEDICI DELL’USCA

In un Paese in grave difficoltà per l’Emergenza Covid, l’Assistenza Sanitaria è un Diritto inalienabile di Tutti.

E Tutti abbiamo il dovere di contribuire affinché questo Diritto non sia in balia di logiche di potere, di interessi personali e di politiche economiche.



“HMD ITALIA Regione Abruzzo” ha voluto contribuire, nel suo piccolo, donando all’Ambulatorio Vaccinale di Pescina e al Dr. Roberto Palermo dell’ Equipe di Medici dell’USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale che monitora i nuovi casi di COVID-19), due Termoscanner ad infrarossi per il rilevamento della Temperatura Corporea.



Un piccolo gesto di Sensibilità e Solidarietà verso i Malati e i Medici che, da mesi, sono in prima linea nel combattere questa difficile battaglia .