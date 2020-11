I benefici degli strumenti derivati nel trading e nel trading online

Quelli che conosciamo come gli strumenti derivati della gestione di impresa sono degli elementi che nel mercato hanno valore soltanto perché legati a quello di altri prodotti. In questa categoria rientrano quei titoli collegati a fattori come materie prime (oro e petrolio, per fare un esempio), obbligazioni e criptovalute.

Futures, swap e forward sono alcuni dei tipi più comuni di strumenti derivati (strumenti che oltretutto sono spesso e volentieri adoperati dai broker forex migliori). Sebbene, oltre a questi tre esempi di derivati, si possano trovare anche attività sottostanti come azioni, obbligazioni o valute. Uno dei derivati ​​più utilizzati è l’opzione.

Prendiamo come esempio un’azienda che partecipa alla produzione di cibi preconfezionati. Sono grandi consumatori di farina e altri prodotti di base, soggetti a movimenti di prezzo volatili. Affinché l’azienda possa garantire la coerenza con il suo prodotto e raggiungere i suoi obiettivi finali, deve essere in grado di acquistare prodotti a un prezzo prevedibile e favorevole al mercato

. Per fare ciò, firma un contratto di opzione con gli agricoltori o i produttori di grano per acquistare una certa quantità dei loro prodotti a un determinato costo per una certa quantità di tempo, in base al tipo di accordo preso. Se quello che sei chiamato a spendere, a seconda dei vari casi, supera quello che sei in realtà disposto a spendere, l’azienda può esercitare l’opzione e acquistare il bene allo strike price.

Tuttavia, l’azienda paga una cifra precisa per questo vantaggio, ma riceve protezione in cambio di uno dei suoi prezzi d’ingresso principali. Se, al contrario, la società decide di non esercitare la sua opzione, il produttore è libero di vendere l’attività al valore di mercato a qualsiasi acquirente.

Alla fine, la partnership è una vittoria vincente per entrambe le parti. All’azienda che produce alimenti preconfezionati viene garantito un prezzo competitivo per la sua materia prima, mentre al produttore viene garantito un fair value per i suoi prodotti.

Qual è lo scopo degli strumenti derivati?

Come spesso accade nel trading e nei mercati azionari, maggiore è il rischio che decidi coraggiosamente di prenderti, maggiore è la ricompensa che puoi guadagnare se vinci.

I derivati ​​possono essere utilizzati su entrambi i lati dell’equazione: sia per ridurre il rischio che per assumersi il rischio con la possibilità di una ricompensa commisurata. Ed è qui che gli strumenti derivati ​​hanno acquisito tanta notorietà negli ultimi tempi, nella speculazione.

Gli speculatori finanziari che stipulano un contratto derivato scommettono essenzialmente sul fatto che il prezzo futuro dell’attività sarà sostanzialmente diverso dal prezzo previsto dell’altra parte del contratto. Operano sul presupposto che la parte che cerca l’assicurazione abbia torto sul prezzo di mercato futuro e cerchi di trarre profitto dall’errore.

Contrariamente all’opinione popolare, tuttavia, i derivati ​​non sono intrinsecamente cattivi. In effetti, sono una necessità per molte aziende quando si tratta di garantire profitti in mercati volatili o fornire un rischio mitigato per gli investitori che cercano un’assicurazione sugli investimenti. Insomma, sono strumenti con cui prima o poi, se continuerai a operare nel settore del trading online, potrai avere a che fare pure tu.

Funzioni degli strumenti derivati ​​in un mercato

La prima cosa da sapere sugli strumenti derivati ​​è che nella quasi totalità dei casi vengono negoziati tramite contratti derivati, ovvero accordi tra due parti che dipendono anche da quanto accade nel mercato dei beni o dei capitali in cui opera. lo strumento in questione.

In ogni caso gli strumenti derivati ​​rappresentano anche importanti vantaggi per le aziende e vediamone alcuni

Possono essere utilizzati nei casi di società che vogliono coprire impegni di pagamento in valuta estera. È anche una buona risorsa per i tesorieri il cui obiettivo principale è proteggersi dalle fluttuazioni avverse che possono verificarsi in un mercato.

Gli strumenti derivati ​​aiutano gli investitori in un'attività o in un progetto il cui obiettivo principale è proteggere i loro portafogli di azioni che derivano dalla volatilità del mercato e che, inoltre, vanno contro il loro interesse.

Può essere un asso nella manica quando si tratta di investitori esperti che sanno come navigare in questi tipi di scenari di trading e che stanno cercando di ottenere rendimenti al ribasso o al rialzo.