I diversi tipi di lavagna da usare in ufficio

Una lavagna nera, bianca o a led in ufficio può rendere più interessanti determinate attività: scopriamo qual è il modello che fa al caso nostro.

Perché usare le lavagne a led luminose in ufficio

Oggigiorno è diventato assai comune contornarsi di tutti quegli oggetti che, in qualche modo, possono rendere più piacevole la nostra attività lavorativa. Un esempio evidente potrebbe esser dato dalla presenza di lavagne a led luminose per l’ufficio che consentono di annotare qualunque appunto da lasciare ben in vista, anche ai nostri colleghi di lavoro. Naturalmente, la lavagna in ufficio può essere utilizzata anche per dare un tocco di originalità all’ambiente in cui si lavora con una simpatica frase del giorno. D’altronde, chi l’ha detto che la stessa lavagna non possa diventare un mezzo per comunicare qualcosa di divertente a tutto l’ufficio? Se poi tra le mura dell’azienda vi è qualche abile vignettista, si potranno improvvisare anche delle divertenti scene di “vita da ufficio”, in cui il protagonista è qualche collega oppure il proprio datore di lavoro. Come potrete ben immaginare, questo tipo di lavagna ha bisogno di pennarelli specifici e non di un classico pennarello colorato. Non vi suggeriamo di fare una prova, perché potreste addirittura rovinare la superficie della lavagna luminosa!

La lavagna nera, un classico intramontabile anche in ufficio

Un classico delle lavagne è senz’altro quella nera o la lavagna in ardesia, che dir si voglia: molti di voi se la ricorderanno poiché era tipica nelle aule scolastiche. Ad ogni modo, questo tipo di lavagna potrebbe tornare utile anche in ufficio o nella sala conferenze, dove è necessario spiegare dei concetti, lasciandoli sotto gli occhi di tutti. In tal caso, dovrete recuperare i gessi per scrivere – sia quello bianco sia quelli colorati, che torneranno utili per evidenziare dei concetti – e un pratico cancellino che vi consentirà di cancellare la lezione o le istruzioni alla fine della giornata lavorativa. Nonostante sia una lavagna simpatica, c’è comunque un piccolo sconveniente nell’utilizzare questa tipologia di lavagna in ufficio: stiamo parlando della polvere che, purtroppo, si potrà alzare quando il cancellino sarà utilizzato sulla superficie di ardesia. Il nostro suggerimento, quindi, è quello di pulire per bene questo strumento, così da non ritrovarsi con le mani sporche e, soprattutto, con la polvere sul pavimento. Ad ogni modo, sarà una soluzione economica che potrete adottare collocandola a parete oppure a pavimento, in base al modello che si deciderà di acquistare per il proprio ufficio o istituto.

La lavagna con i pennarelli per un lavoro efficacie

Passiamo al modello di lavagna che, sicuramente, è considerato il modello più moderno: stiamo parlando della classica lavagna bianca che possiamo utilizzare semplicemente con dei pennarelli e un cancellino. Questo tipo di supporto si può collocare a parete oppure acquistare nel modello da terra, in base agli spazi che si hanno a propria disposizione. Una volta scelto il modello potrete iniziare ad utilizzarla, scrivendo note ed appunti che potranno tornarvi utili nella vostra attività. Naturalmente, una lavagna bianca può essere interessante anche per quelle stanze in cui si fanno le riunioni: in tal caso, difatti, si potrebbero annotare anche i focus della giornata di cui si parlerà durante la riunione. Questo tipo di prodotto per l’ufficio, poi, è perfetto anche da utilizzarsi in aule di formazione: ad esempio, nel caso di un corso di lingua, si potrebbero scrivere le parole più interessanti per la lezione o quelle che saranno trattate durante la spiegazione del maestro. Per quanto riguarda lo sporco, questo modello non imbratta assolutamente il pavimento – come invece accade per quella nera – e di conseguenza è quella suggerita anche per chi desidera organizzare un ufficio domestico come si deve. Ora non vi resta che scegliere la lavagna più adatta per le vostre esigenze, così da poter lavorare per bene!