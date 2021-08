I FURBETTI DELLE FALSE FINANZIARIE, ATTENTI ALLE TRUFFE

Il periodo di Covid ed ancora prima quello delle crisi economica ha indotto tantissime persone a ricorrere alla richiesta di finanziamenti per sopperire ai tanti fabbisogni che si possono avere.

In Italia e non solo ci sono molte società, serie e riconosciute che offrono tali servizi e garantiscono le dovute garanzie.

Gruppi importanti e seri con personale qualificato e preparato.

Purtroppo, come avviene spesso, a queste si affiancano realtà losche e completamente illegali che, proponendo facili percorsi per ottenere il credito, non si fanno scrupoli a falsificare documentazioni o altro. Sono fantomatiche società quasi sempre gestite da personaggi ambigui, figure borderline, che molto spesso navigano nei loro debiti personali e tramite queste manovre approfittano per intascare somme che non gli sono dovute.

Per tale motivo l’invito è sempre quello a rivolgersi alle società serie e riconosciute su tutto il territorio nazionale, per evitare di incorrere anche in problemi di natura legale.

Un fenomeno, questo dei furbetti delle finanziarie che molto spesso viene portato alla luce da operazioni condotte dalla Guardia di Finanza che è sempre attenta e vigila per impedire a questi delinquenti di truffare le persone oneste.