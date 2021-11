I MARSI FANTASY FEST: IL PROGRAMMA DI DOMENICA

Nell’ambito della manifestazione “I Marsi Fantasy Fest” (presso il centro commerciale I Marsi di Avezzano) domenica 21 novembre – alle ore 18 – ci sarà il concerto dei “Cartoni per Caso”: gruppo aquilano formato da Ilaria Micari alla voce, Paolo Capulli voce e basso, Federico Raparelli tastiere e cori, Daniele Benedetti chitarra e Marco Panepucci alla batteria. Le più famose sigle dei cartoni animati dagli anni ’70 al 2000 (da Ufo Robot ai Pokemon, da Capitan Harlock a Dragon Ball, senza dimenticare le hit che hanno reso famosa Cristina D’Avena come i Puffi, Mila e Shiro, Jem e tante altre) vengono mixate con canzoni del repertorio italiano e internazionale rendendo il concerto adatto a tutti. Il gruppo si diverte a giocare con la musica e con il pubblico che viene coinvolto con quiz che svelano le canzoni attraverso oggetti di scena che appaiono dal loro Cubo Magico. Domani ci sarà anche la gara cosplay e tanti stand e animazioni. Tra queste l’associazione KOINONIA Onlus che svolge da più di vent’anni attività sociale sul territorio aquilano. A valle del sisma 2009 ha ininterrottamente lavorato, sull’intera provincia, e con il suo Ludobus Ri.Scossa, per riaggregare, attraverso il gioco, le comunità colpite dal terremoto. L’associazione in questi anni ha pertanto partecipato a diversi progetti con finalità sociali, non ultimo il progetto SPINP (solo posti in piedi) che ha portato all’apertura della prima ludoteca comunale di L’Aquila “Il Piccolo Mondo”.Infine va segnalato: gamesFam una startup familiare nata dalla passione per il wargaming, hobby e la pittura delle miniature.