I mercati e l’importanza dei dati in tempo reale

I dati in tempo reale uno degli strumenti maggiormente utili per il trader che opera in modo autonomo, davanti al proprio monitor. Questi investitori si affidano più alla valutazione della società che alle variazioni di prezzo minuto per minuto per prendere decisioni di trading. Possono detenere un titolo per settimane, mesi o anni a seconda del potenziale percepito di un titolo aziendale e per questo è importante conoscere tutte le variazioni e le oscillazioni.

I dati in tempo reale mostrano, minuto per minuto, il prezzo aggiornato o le informazioni sul volume di un titolo che viene scambiato in Borsa: ogni volta che qualcuno compra o vende un’azione, il prezzo al quale è stata ricevuta quell’esecuzione verrà registrato. L’insieme di questi dati andrà a rappresentare graficamente il modo in cui fluttua il valore di quel titolo.

I dati del mercato azionario in tempo reale sono utili per i trader che acquistano e vendono titoli durante il giorno e devono prendere decisioni rapide sui movimenti dei prezzi; per questo è importante, quando si investe in modalità trading online, avere sotto mano dati dai mercati in tempo reale, oggi ampiamente utilizzati in molte applicazioni di trading per creare grafici che consentano ai trader di monitorare i movimenti o le direzioni del prezzo di un’azione.

Fare trading in modo tecnico

I trader tecnici, ad esempio, fanno molto affidamento su tali grafici. Il trading su qualsiasi dato obsoleto può essere costoso se un trader è troppo in ritardo per rilevare una tendenza rialzista o un ribasso ribassista all’interno di un’azione. I grafici in tempo reale forniscono informazioni aggiornate sui punti di inversione che indicano ai trader quando il titolo inizia a rallentare o quando sta per entrare in una corsa rialzista.

I dati in tempo reale vengono anche inviati come feed alle applicazioni di trading in modo che possano mostrare il valore delle posizioni azionarie esistenti di un trader: ad esempio, un trader può utilizzare i dati in tempo reale per mostrare il potenziale di profitto o di perdita che può riscontrarsi se cerca di coprire una qualsiasi delle sue posizioni lunghe o corte in questo momento.

Tutto questo mette ancora più in evidenza l’importanza di poter contare su dati in tempo reale quando si inizia ad investire sul trading online, quindi ad utilizzare le piattaforme di investimento che vengono utilizzate autonomamente, senza avere una guida a monte da parte di un promotore o di un consulente.