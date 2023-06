I numeri del tennis in Abruzzo oggi

L’Abruzzo è una tra le regioni di Italia che può vantare un consolidato legame con il tennis grazie alle attività giovanili, regionali e ai sempre più consolidati tornei internazionali che trovano la loro sede in quest’area. Ne è una dimostrazione gli oltre 90 circoli affiliati alla Federazione Italiana Tennis per il 2023, includendo sia tennis che padel. Di recente è però stata introdotta dalla FITP una nuova disciplina di importazione statunitense e che ha trovato Tocco da Casauria (provincia di Pescara) uno dei suoi primi ambienti di sviluppo: è il Pickleball, presente in Italia tra il 2016 e 2017 e che lentamente si sta facendo conoscere come nuova realtà sportiva ed è proprio nella cittadina abruzzese che ha luogo l’Italian Open nel corso delle ultime giornate di agosto.

La federazione abruzzese sta però imponendosi anche all’interno delle serie minori: ad aver superato le fasi regionali della Serie C è il Tennis Chieti ed ora la squadra è pronta a lottare per la promozione in B2, con le sfide finali attese per il 25 giugno e il 2 luglio: autori di questa cavalcata sono stati Bravetti, Borrelli, Bonafede e Sciulli. Il tennis regionale offre inoltre realtà già consolidate anche sul piano internazionale come i recenti ATP Challenger: gli Internazionali di Francavilla al Mare e il Challenger di Roseto degli Abruzzi. In entrambi i casi il montepremi finale superava i 70mila euro. Nel primo di questi la cifra esatta era di 80mila dollari ed ha trionfato nel singolare Alejandro Tabilo, vittorioso per 6-1 7-5 sul francese Benoit Paire. L’interesse verso questa manifestazione si conferma elevato: gli eventi a pagamento sono state solo le due finali, in singolo e in doppio, confermando un’ottima risposta di pubblico sulla scia dell’edizione del 2022, quando si registrarono oltre 10mila presenze sugli spalti. L’importanza di questo torneo sul piano internazionale si può notare anche dai nomi di prestigio che hanno calcato questo palcoscenico nelle edizioni precedenti. Atleti di primissimo piano del calibro di Stefanos Tsitsipas, Felix Auger-Aliassime o Casper Ruud, attualmente ai primi posti del ranking ATP. A Roseto degli Abruzzi invece, di fronte ad oltre mille persone per l’atto finale, ha trionfato Filip Misolic su Raphael Collignon dopo oltre tre ore di match (4-6, 7-5 e 7-6).

La regione abruzzese si sta confermando inoltre anche come crocevia fondamentale per i giovanissimi, tenendo infatti presente come non sia mai troppo presto per comprendere i fondamentali di questo sport e il regolamento del tennis. Il Tennis Europe Junior Tour, riservato agli Under 14, si è svolto a Pescara come ormai da tradizione consolidata essendo stata quella del 2023 la 34esima edizione. Sono riusciti ad imporsi due atleti italiani solo nel doppio, Filippo Catalano e Alberto Nicolini. Il singolo maschile è stato vinto da Andrei Radu, che ha sconfitto in finale il veronese Mattia Cona, e Yui Komada ha trionfato nel femminile. La vittoria di atleti stranieri sono un plus per il torneo abruzzese che conferma di avere una grande attrattiva sull’estero: sono queste le parole di Fabrizio De Vanna, direttore del torneo, il quale certifica che la presenza estera è pari al 30%.