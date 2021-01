I RAGAZZI DI NAZIONE FUTURA AVEZZANO DONANO CALZE DELLA BEFANA A BAMBINI E PERSONALE MEDICO – SANITARIO DEL REPARTO DI PEDIATRIA DELL’OSPEDALE

Nella mattina di oggi, i ragazzi di Nazione Futura Avezzano hanno provveduto a consegnare le calze della befana ai bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Avezzano e al personale medico – sanitario che di loro si occupa, il quale ha accolto gli stessi con estremo favore e gentilezza nel reparto dopo i controlli di routine.

“Oggi, 4 gennaio – afferma il coordinatore cittadino Mattia Di Cesare – e con l’Epifania alle porte, noi di Nazione Futura Avezzano abbiamo voluto fare un gesto carino nel portare delle calze della Befana per i bambini del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Avezzano. Questa idea nasce perchè crediamo nello spirito del Natale, sebbene in un anno maledetto, nella collaborazione e nell’aiuto reciproco cui iniziative del genere sono destinate”.

“Abbiamo scelto il reparto pediatrico – spiega il segretario Gregorio Di Salvatore – pensando ai tanti bambini che hanno il diritto di vivere la magia del Natale e dell’Epifania con i cuori pieni di amore e felicità, seppur in un momento critico per l’intero pianeta”.

“Si tratta di un’ottima iniziativa che testimonia come l’attenzione verso il prossimo, i più deboli ed il sociale sia forte anche nelle giovani generazioni, nel solco dei valori immortali della solidarietà, come testimoniato anche dalla raccolta alimentare tenutasi qualche giorno fa ad opera della coordinatrice del circolo di Tagliacozzo, Giorgia Agostini”, conclude Nello Simonelli, consigliere comunale ad Avezzano e Responsabile regionale di Nazione Futura.

I giovani coinvolti nell’attività sono stati il coordinatore cittadino Mattia Di Cesare, il segretario cittadino Gregorio Di Salvatore, Federico Bellisario, Martin Cancellara, Francesco Ciamei, Chiara Di Giovancesare, Cristiano Di Salvatore, Serena Fiasca, Armideo Ottavi e Alfredo Tomassetti.