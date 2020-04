I SINDACI DELLA MARSICA RICHIAMANO LA REGIONE, COSA SI INTENDE FARE CON LE STRUTTURE SANITARIE?

Sindaci su #programmazioneSanitaria: La Regione illustri cosa intende fare per le strutture e il territorio della #Marsica”

In merito alla polemica sul ruolo della sanità marsicana nell’emergenza epidemiologica, le affermazioni dell’Assessore alla salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, nella giornata di ieri ci lasciano alquanto perplessi. In un delicato momento come questo, della contrapposizione politica facciamo volentieri a meno: l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è conoscere, nel dettaglio, cosa la Regione intende fare sulla programmazione sanitaria nella Marsica. Francamente siamo stanchi di sentirci dire che “non verremo abbandonati”, senza sapere come si occuperanno di noi. L’unica vera notizia emersa ieri è la scelta di lasciare no-Covid i due presidi di Pescina e Tagliacozzo, contrariamente a quanto però affermato nei giorni scorsi da altri esponenti politici. Un orizzonte caotico è quello che ci troviamo davanti a oltre un mese dall’inizio dell’emergenza e dopo i vari interventi che hanno interessato gli ospedali HUB della nostra regione, ultimo in ordine temporale la realizzazione del Covid Hospital a Pescara. Da qui rivolgiamo al Presidente Marsilio una serie di domande per capire cosa ci aspetta.

L’articolo 18 del D.L. 18/2020 ha assegnato all’Abruzzo delle risorse straordinarie aggiuntive per fronteggiare l’emergenza. Con Deliberazione della Giunta regionale del 8.4.2020, n. 176, sono state iscritte nei rispettivi capitoli di entrata e di spesa risorse per un totale di euro 30.908.850 di euro. Tenuto conto che ciascuna Regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19, che deve essere approvato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, siamo a chiedere:

1️⃣ Quando verranno riattivate tutte le funzioni dei presidi sanitari di Pescina e Tagliacozzo e dei relativi Punti di Primo Intervento, ancora tutt’oggi sospesi dall’inizio dell’emergenza?

2️⃣ Il programma operativo per la gestione dell’emergenza è stato redatto dalla Regione Abruzzo e trasmesso al Ministero della Salute?

3️⃣ All’interno del programma operativo di cui al punto 2), qual sarà il ruolo del Presidio Ospedaliero di Avezzano e delle strutture di Pescina e Tagliacozzo?

4️⃣ Con lo scopo decongestionare il carico di lavoro sui presidi ospedalieri che attualmente stanno gestendo i pazienti COVID ed al fine di assicurare ai pazienti No-COVID una maggiore sicurezza, la Regione intende disporre lo spostamento di alcuni reparti come lungodegenza e geriatria nelle strutture di Pescina e Tagliacozzo?

5️⃣ In relazione alla pianificazione della fase due, in che modo le strutture di Pescina e Tagliacozzo verranno interessate dalla necessità di assicurare il celere smaltimento delle liste di attese, alla luce delle riprogrammazioni disposte dalla fase uno?

6️⃣ Con riferimento al punto 4) in che misura la Regione Abruzzo sta immaginando di potenziare le prestazioni attualmente erogate dai presidi sanitari pubblici, in che misura, e con quali tempistiche?

Mai come in questo momento abbiamo bisogno di certezze sulla pianificazione della sanità regionale nell’interesse dei cittadini e per tale ragione è indispensabile che la Regione parli chiaramente e per fatti anche del futuro della sanità marsicana. La comunità che rappresentiamo ha bisogno di servizi e impegni concreti, perché il territorio sia coperto e il diritto alla salute tutelato pienamente.

Stefano Iulianella (Sindaco di #Pescina), Tonino Mostacci (Sindaco di #Collarmele), Vincenzo Giovagnorio (Sindaco di #Tagliacozzo), Roberto Giovagnorio (Consigliere provinciale), Enzo Di Natale (Sindaco di #Aielli), Velia Nazzarro, (Sindaco di #Carsoli), Gianfranco Tedeschi (Sindaco di #Cerchio), Rosanna Salucci (Sindaco di #Collelongo), Gianclemente Beradini (Sindaco di #GioiadeiMarsi) Lorenzo Berardinetti (Sindaco di #SanteMarie), Olimpia Morgante (Sindaco di #ScurcolaMarsicana).