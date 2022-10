Idee regalo per la nascita di un bebè

fare un regalo per la nascita di un bambino per la prima volta può sembrare complicato, optare sui vestiti da bebè è sempre un’ottima idea.

È appena nato un bambino di parenti o amici stretti e vorreste fare un regalo ai neogenitori?

Questo è l’articolo che fa per voi!

La nascita di un bebè è una grande gioia che va festeggiata, un piccolo presente sarà molto gradito soprattutto dai genitori, ma anche dal bimbo soprattutto se si tratta di qualcosa che potrà tenere nel tempo.

Le prime tutine, il primo pupazzetto, la prima copertina, sono tutti oggetti che vengono conservati anche a distanza di anni perché hanno un valore affettivo forte sia per i genitori che per il bambino.

Il pensiero di poter partecipare alla costruzione di questi ricordi scalda il cuore.

Se però non vi è mai capitato di doverne fare uno potreste sentirvi spaesati tra le tante opzioni.

Cerchiamo di fare un po’ di ordine.

Un regalo utile

Le idee regalo per la nascita di un bambino sono moltissime e di vario genere, ma se non avete mai avuto a che fare con queste categorie di prodotti sarà ancora più difficile sceglierne uno.

Partiamo dal presupposto che il regalo deve essere scelto in base a dei criteri.

Questi criteri sono l’utilità e il budget a vostra disposizione.

Le case dei neogenitori scoppieranno di cose ingombranti nei primi mesi di nascita, quello che non si vuole fare è ingombrare ancora di più con regali inutili, come pupazzi a grandezza d’uomo o giocattoli fuori portata per un bambino di pochi giorni.

È buona norma informarsi su quello che i genitori già hanno acquistato per il nascituro, in modo da non avere troppi doppioni. Certo in alcuni casi avere cose in più fa solo che bene, ma in certi altri si rischia di creare ingombro inutile.

Informarsi sulle cose di cui potrebbero avere bisogno è una buona idea, a meno che non abbiano già provveduto a creare una lista nascita, ovvero una lista di regali graditi, esattamente come quella dei matrimoni.

Altra questione di cui tenere conto è il budget.

Questo potrete stabilirlo voi in base alla vicinanza con i genitori e alla vostra disponibilità.

Ma non preoccupatevi, le possibilità di regalo sono moltissime e per ogni tasca.

Esistono oggetti più onerosi e altri più piccoli molto graditi a prezzi contenuti!

Alcune idee di articoli da regalare per la nascita

Abbiamo stabilito dei semplici criteri da cui partire per fare un regalo.

È bene scegliere qualcosa che sia utile, non eccessivamente ingombrante e che rientri in un dato budget da voi prefissato.

Un’ottima soluzione sono gli articoli di vestiario per i neonati, questi rappresentano infatti la perfetta combinazione tra utilità e prezzi ridotti.

I vestiti da bambino sono infatti indispensabili e non ci saranno problemi di doppioni, una tutina in più non fa mai male!

Gli articoli tra cui scegliere sono vari e spaziano tra body, magliettine di cotone, pagliaccetti, maglioncini di lana, calzine, cappellini, ma anche sacchi nanna e mantelline per il bagnetto.

Avendo l’imbarazzo della scelta si può optare per una soluzione sempre gradita: i set neonato, delle confezioni regalo contenenti diversi articoli abbinati tra tutine e pigiami.

Curate anche nel packaging che si sa, fa sempre la sua parte!

Il doudou

Se preferite optare per qualcosa di diverso dai vestiti una dolcissima soluzione è il doudou.

Un doudou è un oggetto importantissimo per i bimbi appena nati.

Innanzitutto, che cos’è un doudou? È un piccolo oggetto che prende l’odore della mamma e del papà, di solito ha la forma di un pupazzetto legato ad una copertina.

La sua funzione è di prendere l’odore dei genitori per restituirlo al bambino quando dorme, così sentirà la loro vicinanza e potrà calmarsi.

Il doudou è un oggetto tenerissimo e di solito molto gradito, in ogni caso le possibilità di regalo sono molto varie, adesso tocca a voi scegliere il vostro pensierino!