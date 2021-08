IL 22 AGOSTO A FRANCAVILLA PRESENTAZIONE ROMANZO “NON È MAI TARDI PER UN SOGNO” DELLA GIORNALISTA MARIA ORLANDI

Francavilla al mare – Domenica 22 agosto, al lido Bayahibe di Francavilla al Mare, sarà presentato il romanzo “Non è mai tardi per un sogno” (Masciulli Edizioni) della giornalista Maria Orlandi.

All’evento parteciperà Abruzzo in Miniatura (MuMI) – con Annalisa Di Tizio e Christian Dolente, rispettivamente responsabile relazioni esterne e responsabile didattica – e le campionesse italiane Chiara Orlandi e Luna Tenisci, medaglie d’oro con Alma Dance (gruppo over 17 latin style coreografico classe c).

In contemporanea alla presentazione si svolgerà la mostra d’arte dell’artista Marina Barzaghi, che ha ideato e disegnato la copertina del romanzo.

Sinossi:

Sara ha attraversato l’oceano per dimenticare una delusione d’amore, ma si è portata dietro un fardello importante: la paura di soffrire di nuovo.

Sono trascorsi quattro anni da quel giorno e lei si è costruita una vita tranquilla a Boston, città di origine della madre. Il lavoro dei sogni, un’amica su cui contare, un uomo rassicurante: tutto sembra filare liscio. Anche se un’inquietudine anomala le si è infilata sottopelle al pensiero che, per la prima volta da quando è partita, tornerà a casa per le ferie. Un’inquietudine che apre la porta ad un imprevisto che le cambierà la vita.

In un fine pomeriggio di luglio, si trova a sostituire Jane, sua amica e collega, in un’intervista dell’ultimo momento. Ma quella che doveva essere solo un’intervista, si trasformerà in un incontro che la costringerà a scegliere se continuare a vivere in apnea una vita senza rischi o trovare il coraggio, per una volta, di non fuggire e di salire sulle montagne russe dell’amore, per realizzare il sogno di tutta una vita.

L’oceano più difficile da attraversare è dentro ognuno di noi ma, nel lungo viaggio da una sponda all’altra, la paura dell’ignoto può diventare desiderio di scoperta.

Maria Orlandi, nata a Pescara nel 1978, è laureata in Scienze della comunicazione e iscritta all’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. Dal 2006 lavora come giornalista e ufficio stampa libero professionista, collaborando con diverse testate giornalistiche regionali e nazionali. Ama la musica, i romanzi di Jane Austen (e non solo), le commedie romantiche e i lieto fine. Ha già pubblicato un libro di poesie dal titolo Un cuore tra gli altri (Ed. Youcanprint). Non è mai tardi per un sogno è il suo primo romanzo.