Il 26 e 27 luglio prossimi torna la Doppia Notte Bianca a Torricella Peligna, con Rosa Chemical e Bugo

Quarantotto ore di festa ininterrotta… “ArteMusica&Gusto”, con la “The double white night” (“La doppia notte bianca”) torna, a Torricella Peligna (Ch), il 26 e 27 luglio prossimi, dopo un lungo fermo dovuto al Covid 19 e si ripresenta con ospiti di prestigio. Sul palco della manifestazione, promossa ed organizzata dalla Pro loco “Lelio Porreca” di Torricella, nelle due serate, saliranno big della musica italiana.

“Uno stop non voluto – spiega il direttore artistico e presidente Pro loco, Gianfelice Presenza -. Ora si riparte, con la Doppia Notte Bianca più famosa e unica d’Abruzzo, con tutto lo sforzo e la passione possibili. Questo periodo di fermo ci ha lasciato tempo per riflettere e per meglio analizzare quanto fatto, il cambiamento degli usi e dei costumi, i nostri desideri e di prendere atto che “ArteMusica&Gusto” è stato un evento che è rimasto ancorato saldamente nel cuore di tutti coloro che, in questi ultimi anni, non hanno fatto altro che chiederci di tornare a vivere questa favola. Ci siamo resi conto che mancava qualcosa nell’estate della regione, un evento capace di unire e far divertire, in perfetta armonia di amore e convivialità. Non ci siamo potuti tirare indietro.

Ripartiamo con entusiasmo e grandi aspettative. L’evento viene riproposto nella sua completezza mantenendo gli standard qualitativi del passato, con lo stesso format, arricchito di sorprese. Saranno – aggiunge Presenza – 48 ore ininterrotte di musica, enogastronomia e percorsi di arte che ci terranno compagnia fino all’alba di domenica 28 luglio”.

Il programma prevede quattro concerti importanti dal palco centrale.

I due concerti che caratterizzeranno la prima Notte bianca di venerdì 26 luglio saranno quelli dei VOINA e, a seguire, di ROSA CHEMICAL.

Mentre sabato 27 luglio si esibiranno BUGO e MARIO VENUTI e in chiusura i DOMENIQUE LAS BAS 6 MJB.

“Inoltre – rimarca il direttore artistico – le location saranno presidiate da gruppi musicali locali quali i Zarrafolk Blus Sperits, The Heavy Machine, Hot found, e tanti altri artisti. Tutte e due le notti bianche verranno chiuse da J Toscano nel rispetto della continuità, mentre il tutto verrà trasmesso in streaming. L’aspetto che più ci inorgoglisce è che “ArteMusica&Gusto” è un festival completamente autofinanziato, un evento che non percepisce fondi da enti pubblici ma si regge esclusivamente sulla partecipazione di un affezionato pubblico, sulla volontà di 200 volontari di Torricella Peligna che lavorano gratis alla kermesse e su quei pochi sponsor selezionati che credono nelle nostre capacità e nella potenza dell’evento. Un evento sociale che mette in comunicazione e relazione la gente di tutte le età di un piccolo borgo montano dell’entroterra abruzzese”.

“Anche quest’anno – conclude Presenza – ci aspettiamo una grossa partecipazione perché questo è un appuntamento del popolo fatto dal popolo per il popolo e noi siamo ripartiti per non fermarci più. Ripartiamo con l’edizione 4.0 per arrivare in futuro ad evolvere ancora di più una delle più grosse scommesse o follie, oserei dire, di un gruppo di ragazzi che, in associazione, cercano di motivare e movimentare il territorio di loro residenza”.