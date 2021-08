IL BALLERINO MARSICANO GIANVITO GOMES NEL BALLETTO DEL TEATRO DELL’OPERA DI PARIGI

Torano – Ulteriore ed importante traguardo per il giovanissimo ballerino Gianvito Gomes. Il talentuoso danzatore, originario di Torano, nel cicolano, è ufficialmente nel corpo di ballo del celebre Teatro dell’Opera di Parigi. Una ghiotta opportunità per il bravissimo ventunenne marsicano che ha iniziato a studiare danza a 12 anni nel centro studio danze Golden Dancing diretto dai maestri Alessandra e Daniele Verna e sotto l’attenta guida dell’insegnante rovetana Roberta De Michele. Lo studio della danza classica, affrontato con serietà e costanza, lo ha portato a conseguire, sin da subito, prestigiosi risultati. Gomes infatti, si è classificato primo in diversi concorsi tra i quali il prestigioso ‘Anna Pavlova’. Ha ottenuto poi numerose borse di studio in famosi atenei della danza. E ancora, l’ammissione al 5° corso, dopo una difficile lezione-audizione, dell’Accademia Vaganova di San Pietroburgo, prestigiosa scuola, frequentata, tra l’altro, da celeberrimi danzatori quali Rudol’f Nureev, Michail Barysnikov, Svetlana Zacharova

ed altri. Successivamente Gomes è stato ammesso al Royal Ballet School e a 16 anni invece è entrato nella Scuola dell’Opera di Roma.

Il bravissimo ballerino inoltre, ha anche ricevuto l’ambito premio “Europa in Danza” come miglior talento della scuola del Teatro dell’Opera. “Subito dopo il conseguimento del diploma e dopo lo stop dovuto alla pandemia, sono iniziate per il nostro allievo Gianvito Gomes le audizioni nelle varie compagnie di balletto del mondo – dichiarano entusiasti i maestri Alessandra e Daniele Verna e l’insegnante Roberta De Michele . “Il nostro amatissimo danzatore, nonostante la giovane età – continuano gli insegnanti della Golden dancing – è stato contattato da prestigiosissime compagnie, teatri e blasonati corpi di ballo, per esempio, a Budapest, Nizza e Orlando, ma il giovane artista ha scelto convintamente Parigi”. Ora dunque, per il ballerino marsicano, si sono spalancate le porte del famoso Teatro dell’Opera di Parigi, un altro grande successo annunciato. Ad maiora Gianvito.