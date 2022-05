IL CABARET DI MARCO MARZOCCA A CELANO. IL NOTO COMICO ROMANO SARÀ IN SCENA CON STEFANO SARCINELLI PER UN POMERIGGIO DI PURA COMICITÀ

Sabato 21 maggio alle ore 18.30 nel Parco della Rimembranza a Celano (ingresso libero), si terrà lo spettacolo comico “Ciao Signò” con la partecipazione dell’attore e cabarettista Marco Marzocca e con Stefano Sarcinelli. La manifestazione è organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Celano.

“In scena – ha dichiarato Marco Marzocca nelle note dello spettacolo – porto anche la voglia di divertire e di divertirmi. Questo è uno spettacolo comico semplice, divertente, esilarante per tutta la famiglia: lo scopo è proprio quello di divertire le persone che verranno a vederci”.

Una serie infinita di gags comiche ed esilaranti che coinvolgerà il pubblico fin dall’inizio dello spettacolo con incursioni a sorpresa di alcuni degli storici personaggi di Marco Marzocca che hanno fatto la storia della comicità degli ultimi anni. Uno spettacolo per tutta e tutte le famiglie veramente divertente e coinvolgente.

“Dopo gli ultimi due anni di restrizioni dovute al Covid-19 – afferma l’Assessore alla Cultura Antonella De Santis – riprendiamo la programmazione degli eventi con l’auspicio di poter tornare al più presto e definitivamente alla normalità. La nostra scelta è caduta proprio su uno spettacolo comico, leggero, che potesse far sorridere e divertire le persone”.

Marco Marzocca ha esordito in televisione nel 1994 come comico nel programma televisivo “Tunnel” su Rai3 al fianco di Corrado Guzzanti, mentre nella serie televisiva “Distretto di Polizia” ha interpretato l’ingenuo poliziotto Ugo Lombardi per 11 stagioni. Tra i tanti successi: dal 2006 è nel cast di “Zelig”, dove interpreta Ariel, appunto, il curioso collaboratore domestico di Claudio Bisio (personaggio che aveva già interpretato ne “Il caso Scafroglia”), a cui dall’edizione 2008 affianca il personaggio del Notaio. Anche in radio partecipa alla trasmissione 610, condotta e realizzata da Lillo & Greg su Rai Radio 2. Nel 2017 è autore nel programma “Cavalli di battaglia” varietà televisivo su Rai Uno ed è anche coprotagonista nella serie “Una Pallottola nel Cuore” al fianco di Gigi Proietti.