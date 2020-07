IL CANDIDATO SINDACO DI AVEZZANO MARIO BABBO PRESENTA ALLA CITTADINANAZA I PUNTI PROGRAMMATICI DELLA SUA LISTA

Mario Babbo, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Avezzano, presenterà domani, 27 luglio alle 11.30 presso la sala conferenze del Comune di Avezzano, i punti programmatici della sua lista alla cittadinanza:<<

Cari cittadini,

Ci presentiamo alla città come portatori di chiarezza e concretezza, desiderosi di cambiare marcia all’amministrazione senza per questo dover mortificare le competenze proprie della macchina amministrativa con il peso delle ingerenze, decisi a lavorare per Avezzano facendo rete e non subendo diktat.

Il patto fiduciario tra politica e cittadinanza non è un bene intoccabile e immutabile: troppe volte è stato usurato da una classe politica chiusa nei personalismi e nelle guerre partitiche, insensibile alle istanze della società.

Il nostro progetto nasce ben prima del commissariamento prefettizio del Comune. Nasce sull’onda di una demotivazione e di uno scetticismo palpabili a seguito dell’ultima esperienza amministrativa, ma si nutre delle energie fresche e degli entusiasmi travolgenti di cui è piena la società civile. Sono state proprio le tante persone che hanno creduto in noi a convincere alcuni partiti ad appoggiare il nostro progetto civico.

Il CoVid ha solo diluito la campagna di ascolto che avevamo avviato già da un anno con lo strumento della abnegazione e della umiltà, doti indispensabili per ogni candidato sindaco. Una campagna di ascolto che adesso abbiamo ripreso con tutte le liste presenti e che non sarà incentrata solo sui problemi di Avezzano – che conosciamo tutti – ma sulle potenzialità e sulle idee di Avezzano.

Il nostro programma di mandato diventerà, se ci verrà accordata la fiducia di guidare la città, un vero e proprio Piano Strategico per la città di Avezzano, un documento che sarà aperto, trasformabile, adattabile alle esigenze e alle risposte che ci verranno trasmesse in cammino.

Uno strumento di programmazione che sarà animato dalle visioni di lungo periodo senza tralasciare le immantinenze, che servirà a dare contezza al cittadino del rispetto degli impegni presi, ma che aiuti anche il loro coinvolgimento e li responsabilizzi.

Il nostro non è un libro dei sogni, buono solo in campagna elettorale, ma il sogno di un libro da scrivere insieme.

Ecco i nostri punti, i volti di Avezzano che vorremmo tracciare con voi:

1) Avezzano Città della

Progettazione e Programmazione;

2) Avezzano Città dei Servizi;

3) Avezzano Città della Sostenibilità;

4) Avezzano Città dei Diritti;

5) Avezzano Città della Condivisione;

6) Avezzano Città della

Trasparenza;

7) Avezzano Città Sicura;

8) Avezzano Città Sportiva;

9) Avezzano Città

“Illuminata”;

10) Avezzano Città del

Futuro;

11) Avezzano Città della Fiducia.

Vi aspettiamo domani 27 luglio alle 11.30 presso la sala conferenze del Comune di Avezzano per contribuire a questo progetto e implementare la discussione, credendo fortemente che un cittadino informato è un cittadino libero!

[Raccomandiamo ai partecipanti l’uso delle mascherine e il rispetto delle regole di distanziamento interpersonale>>.