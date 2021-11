IL CELANESE SETTIMIO PARIS ELETTO VICE SEGRETARIO NAZIONALE DELL’INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – SEZIONE ITALIANA

Un prestigioso incarico, quello conferito a Settimio Paris originario di Celano, eletto vice segretario nazionale della sezione italiana dell’International Police Association, la più grande organizzazione associativa tra appartenenti alle forze di polizia al mondo, presente in ben 65 Stati. L’I.P.A. nel contesto internazionale, è un organo del Consiglio Economico e Sociale d’Europa, dell’O.N.U. e dell’O.A.S.

La sua elezione è arrivata al termine del congresso nazionale straordinario della sezione italiana dell’International Police Association, che si è tenuto lo scorso 23 ottobre a Sottomarina di Chioggia e nel quale è stato eletto il nuovo Direttivo Nazionale costituito dall’Ufficio di Presidenza (Pres. Nicolangelo Pezone e vice Pres. Alfredo Iasuozzi e Antonio Molinaro) dalla Segreteria Nazionale (Segr. Gen. Milco Cipullo e vice Segr.ri Pasquale Manenete, Settimio Paris e Francesco Amodeo) dalla Tesoreria Nazionale (Tes. Naz. Giuseppe D’Anna e vice Tes. Naz. Angelo Scalia), dal Collegio dei Probiviri (Pres. Antonio Maria La Scala affiancato da Mauro Nardella, Vincenzo Ruscica, Fabio Alovisi e Giuseppina Tornatelli) e dal Collegio dei Revisori dei Conti (Pres. Girolamo Simonato affiancato da Michelangelo Di Stefano, Luca Manfredi, Aldo Kuk e Arturo Panighel).

Settimio Paris per i prossimi quattro anni, ricoprirà il ruolo di vice segretario nazionale, un secondo importante riconoscimento, dopo quello che lo scorso 3 ottobre lo ha visto essere eletto alla vice presidenza nazionale dell’Associazione Sindacale Carabinieri Unarma.

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nell’anno 1997, dopo aver ricoperto diversi incarichi nella linea territoriale e nel reparto speciale del comando carabinieri per la tutela del lavoro, attualmente presta servizio negli uffici del Comando Legione Carabinieri Marche ove, dall’anno 2018, svolge anche funzioni di rappresentante del personale in seno al consiglio di base di rappresentanza.

Nell’anno 2014 è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, anno in cui ha conseguito anche la laurea in giurisprudenza, continuando il percorso formativo con la pratica forense svolta in un noto studio legale della città di Pesaro.

Nell’anno 2018 ha ricevuto l’attestato di accademico di merito per la Sezione “Rapporti con le Forze di Polizia” dalla Norman Academy.

Dall’anno 2020 è iscritto nell’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, con la qualifica di criminologo.

Dal settembre 2019 al mese di ottobre 2021 è stato segretario nazionale e responsabile del dipartimento affari legali dell’Associazione Sindacale Carabinieri Unarma, associazione nella quale, dallo scorso mese di ottobre, ricopre la carica di vice presidente.