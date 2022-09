IL CENTRO “CREATIVAMENTE” DI AVEZZANO PER LA GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER.

In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer il Centro “CreativaMente” di Avezzano organizza, nella settimana che va dal 19 al 24 settembre, le giornate di “ppen day” per pazienti, famigliari e “caregiver”. Negli incontri sarà possibile ottenere gratuitamente valutazioni, attraverso specifici strumenti, delle funzioni cognitive e dell’umore. Inoltre, sarà un’occasione per confrontarsi sulle questioni legate a questa malattia, per meglio comprendere ed approfondire le relative problematiche.

Si richiede la prenotazione di un appuntamento ai numeri indicati in lcandina:

Paola: 3246031676

Carla: 3386896962

Tina: 3405289469