IL COMUNE DI CELANO ADERISCE ALLA ROTTAMAZIONE CON 300MILA EURO DI INVESTIMENTI PER  CITTADINI E IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

CELANO. Mano tesa dall’amministrazione comunale di Celano per famiglie e imprese in difficoltà. L’iniziativa, voluta dall’assessore al bilancio Cinzia Contestabile, prende spunto dall’adesione all’annullamento automatico dei debiti e dallo stralcio delle cartelle fino a mille euro. “Abbiamo elaborato un piano da 300mila euro di investimenti destinati a crediti che non sono esigibili e previsti dal decreto Milleproroghe. In pratica”, ha detto l’assessore al bilancio, “si tratta di fondi destinati a sopperire alle difficoltà delle famiglie e di piccole e medie imprese che non possono onorare i propri debiti a causa della crisi”. Il riferimento è all’annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi che sono andati a maturare sulle imposte che i debitori non sono riusciti a pagare. Per loro la mano tesa dell’amministrazione comunale, guidata da Settimio Santilli, che ha colto al balzo l’iniziativa del Governo e investito per alleviare i morsi della crisi sul territorio. “A tal fine”, continua l’assessore, “stiamo facendo tutti gli accertamenti possibili per prevenire qualsiasi tentativo di elusione delle tasse e nello stesso tempo fare in modo che chi non ha potuto pagare possa, ora, saldare il suo debito senza l’aggravio degli interessi e delle sanzioni”. In pratica, un’agevolazione che come previsto dal decreto Milleproroghe consente alle persone e alle ditte di mettersi in regola con il fisco. “Sempre per dare sostegno alle famiglie e imprese in difficoltà abbiamo dato il via libera anche allo stralcio integrale dei debiti sino ai mille euro. Il nostro impegno”, ha concluso l’assessore, “è quello di arrivare ad una soluzione che possa essere la più bilanciata possibile”. La decisione dell’amministrazione comunale di aderire alla rottamazione e allo stralcio integrale, si affianca ad una rinnovata azione di recupero delle tasse e tributi arretrati. Con questa decisione i cittadini potranno rivolgersi all’agenzia delle entrate per chiedere la revisione o lo stralcio del proprio debito.