Il Comune di Pescina alza l’attenzione sull’Ospedale “Rinaldi”. Il Vicesindaco Soricone: «Non esistono ipotesi di riorganizzazione dei pronto soccorso nella Marsica. Ma noi dobbiamo preservare il nostro ospedale per tutto il territorio»

PESCINA – Nessun allarme a Pescina dopo le ipotesi di riorganizzare i Pronto soccorso della Marsica per potenziare la struttura di Avezzano.

Ma vigilanza e soprattutto l’occasione per porre l’ospedale “Serafino Rinaldi” al centro di una riflessione sulla sanità locale, invece, assolutamente sì per due motivi: evitare le esperienze del passato e garantire un presidio di sanità pubblica efficiente e subito raggiungibile ad un territorio vasto e impervio come quello della Valle del Giovenco e delle zone limitrofe.

Questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui è pervenuta l’assemblea consiliare civica di Pescina riunitasi venerdì scorso, 14 febbraio, presso il Municipio della città siloniana.

Un Consiglio comunale che vedeva all’ordine del giorno diversi punti in discussione, ma su tutti quello che vedeva la riflessione sulla situazione del Pta ex ospedale “Serafino Rinaldi”.

Dopo una discussione ampia e approfondita, alla quale hanno partecipato tutte le forze rappresentate nell’assise consiliare, che hanno ribadito l’importanza per Pescina, ma anche per tutto il territorio circostante dell’ospedale “Rinaldi”, è stata votata l’istituzione di un comitato di vigilanza, dove possono far parte tutti i cittadini di Pescina e di tutto il territorio.

Da parte della maggioranza è stato fatto sottoscrivere un documento a tutti i sindaci del territorio per invitare l’assessore Regionale D.ssa Nicoletta Veri, il Direttore dell’Agenzia Sanitaria regionale Dr. Pierluigi Cosenza, Il Direttore generale della Asl1 Abruzzo Prof. Ferdinando Romano ad una riunione il cui ordine del dl giorno prevede la discussione su: 1- Situazione Pta Pescina; 2- Nuova Rete Ospedaliera; 3- Nuova Rete Territoriale.

«In qualità di membro del comitato ristretto dei sindaci – dichiara il Vicesindaco e assessore comunale alla sanità Luigi Soricone -, debbo comunque sottolineare che non vi è alcun documento o atto che preveda la chiusura del pronto soccorso di Pescina nelle ore notturne.

Le ipotesi circolate sulla riorganizzazione dei pronto soccorso marsicano, sono solo opinioni personali di qualche addetto ai lavori. Non certamente la volontà della nostra Asl.

Ritengo comunque – prosegue Soricone – che la costituzione di questo comitato serva a tenere alta l’attenzione del territorio, poiché le esperienze del passato ci insegnano che un presidio ospedaliero come il nostro debba essere punto di riferimento per tutta la politica del nostro territorio.

Oltre all’incontro richiesto con i massimi responsabili del sistema sanitario regionale – precisa il Vicesindaco di Pescina – , sarà mia cura, come peraltro già avvenuto nel passato, raccogliere i consensi all’interno del comitato ristretto dei sindaci, affinché nessun atto di ridimensionamento o spoliazione degli attuali servizi, venga partorito a danno di questa importante fetta di territorio provinciale della Marsica est.

Fermo restando nella convinzione assoluta di un principio che trova fondamento nella concreta realtà di tutti i giorni: la sopravvivenza dei servizi in essere presso il nostro presidio sanitario funge e continuerà a svolgere la funzione di filtro per il Pronto soccorso di Avezzano.

Un Pronto soccorso, quello di Avezzano – conclude il Vicesindaco Luigi Soricone -, che certamente in questo momento non necessita sicuramente di incrementare le proprie prestazioni sanitarie e per le ovvie ragioni che tutti ben conosciamo».

Pescina lì, 18 febbraio 2025

Il Vicesindaco

Luigi Soricone