IL COMUNE DI SANTE MARIE IN ZONA ROSSA, IL SINDACO BERARDINETTI: INVITO TUTTI A RISPETTARE LE REGOLE

“Da oggi il Comune di Sante Marie (capoluogo e frazioni) è in zona rossa”, ha scritto il Sindaco Lorenzo Berardinetti sulla sua pagina Facebook. Invito tutti a rispettare le regole e a fare in modo che il virus non si diffonda ulteriormente. Stiamo organizzando una nuova giornata di screening, probabilmente per giovedì, che verrà effettuata dal personale Asl con tamponi molecolari. Come amministrazione abbiamo deciso fin dai primi contagi registrati in paese di fare delle giornate di screening gratuite grazie alle quali siamo riusciti a monitorare gran parte della popolazione residente. Potevamo anche non farli, non è obbligatorio, ma sicuramente molti asintomatici non sarebbero venuti a conoscenza di aver contratto il virus e magari avrebbero contagiato anche altre persone. Purtroppo siamo nel pieno di una nuova ondata e non è facendo finta di niente che si risolvono le cose. Continuiamo a mettere la salute dei nostri cittadini al primo posto, sempre”.