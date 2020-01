IL CONSIGLIERE COMUNALE PAOLO GIORGINI È IL NUOVO DELEGATO DEL COMUNE DI GIULIANOVA AL B.I.M.

Il Consigliere Comunale Paolo Giorgini è il nuovo delegato a rappresentare il Comune di Giulianova al Consorzio del bacino imbrifero montano del fiume Vomano e torrente Tordino (B.I.M.).

Il Comune di Giulianova è partecipe del Consorzio che provvede all’amministrazione del fondo comune, per il finanziamento di opere di pubblica utilità e per la realizzazione di interventi tesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.

“La scelta del Consigliere Giorgini di rappresentarci al B.I.M. è stata dettata dalla stima e dalla totale fiducia che nutro per lui – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – e per l’impegno incessante e comprovato che sta portando avanti, in questi mesi, nell’affiancare gli assessori nell’amministrazione della città e nell’organizzazione di appuntamenti culturali e d’intrattenimento. Sono certo che, nel ricoprire questo incarico, svolgerà un ottimo lavoro utile a garantire la crescita economico-sociale di Giulianova e a rinforzare la sinergia e la collaborazione che già esistono con il presidente del B.I.M. Gabriele Minosse”.