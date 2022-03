Il coordinamento regionale UILPA Inps Abruzzo apre un nuovo spazio dedicato ai lavoratori

Nella giornata del 24 marzo u.s. presso la sede regionale UIL Abruzzo di Pescara si è svolta un’assemblea del coordinamento regionale UILPA Inps Abruzzo, alla presenza di numerosi lavoratori dipendenti dell’Istituto previdenziale. Sono intervenuti il Coordinatore Nazionale UILPA INPS, Sergio Cervo e il dirigente sindacale, Claudio Furiati e Santi Calanni per il coordinamento regionale Inps Abruzzo.

Numerosi i punti trattati nel corso dell’incontro, in primis il rinnovo del CCNL del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, recentemente firmato e di imminente entrata in vigore, dettagliatamente illustrato dal Coordinatore nazionale Sergio Cervo. Il contratto introduce nuove disposizioni per la regolamentazione dello smart working a cui la PA ha fatto ampiamente ricorso nel periodo di emergenza sanitaria, il quale come spiegato dal Coordinatore, prevederà un contratto scritto tra il lavoratore e l’Amministrazione, al fine di individuare le attività che l’interessato sarà chiamato a svolgere. Ma l’attenzione dei lavoratori si è focalizzata principalmente sull’accesso alla formazione e sul nuovo sistema di inquadramento del personale, articolato su quattro aree di cui una destinata alle elevate professionalità.

Dopo un acceso e partecipato dibattito, il Coordinatore Sergio Cervo ha dato la sua disponibilità per affrontare le varie criticità, insite nelle Sedi INPS del territorio abruzzese, emerse nel corso dell’incontro e soprattutto per risolvere le problematiche dello “svuotamento” degli uffici a causa dei massicci pensionamenti. A tal proposito, i lavoratori hanno chiesto di rappresentare tale situazione ai tavoli nazionali e alla tecnostruttura dell’Istituto e di attivarsi per agevolare l’assegnazione di nuovo personale che verrà assunto a seguito dei concorsi INPS in atto.

Al termine dell’incontro con i lavoratori si è dato avvio all’iniziativa patrocinata dalla Segreteria Regionale UIL Abruzzo nella persona del suo Segretario, Michele Lombardo – con l’inaugurazione di uno spazio dedicato al Coordinamento Regionale UILPA INPS (ai Lavoratori delle Sedi INPS d’Abruzzo), presso gli Uffici della UILPA Pescara Teramo ubicati a Pescara nella sede di via Tirino, 14. Per ufficializzare tale nuovo ufficio a disposizione del lavoratori è stata affissa una targa.

“Durante il difficile periodo di emergenza sanitaria – commenta il coordinatore regionale UILPA Inps Santi Calanni – i dipendenti dell’Istituto hanno portato avanti tutto il lavoro, garantendo con un grande sforzo l’erogazione dei servizi al cittadino, ora però c’è una nuova emergenza rappresentata dalla grande carenza di personale nelle sedi. Occorre urgentemente nuova forza lavoro nelle sedi regionali INPS e il sindacato sarà in prima linea per cercare una soluzione affianco ai lavoratori.”

“Quando si parla dei diritti dei lavoratori, non possiamo non dare il nostro contributo – dichiara Michele Lombardo Segretario Generale della UIL Abruzzo- la nostra presenza sul territorio è importante per ciascuna categoria di lavoratori, poiché come ho più volte affermato, l’apertura o la messa a disposizione di spazi consente al nostro sindacato di svolgere una vera e propria funzione sociale e di sostegno per dare un servizio di prossimità a tutti lavoratori”.