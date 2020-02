IL CORONAVIRUS SBARCA IN AFRICA, L’OMS: “E’ ALLARME PANDEMIA GLOBALE”

Il Coronavirus o Covid-19, come viene chiamato ora, è sbarcato in Africa e, precisamente in Egitto. E’ qui che si è verificato il primo caso. Si tratta di un paziente straniero, come riportato da Arab News. Il ministro della salute egiziano ha immediatamente informato l’Oms precisando che sono state adottate tutte le misure necessarie per prevenirne la diffusione. “Questa non è una buona notizia”, hanno sottolineato, in una nota diffusa ai media internazionali, gli esperti dell’Oms: “Non tanto perché è il primo caso, ma perché significa che il virus si è spostato in un continente debole dal punto di vista della sanità pubblica, della capacità diagnostica e della capacità di risposta”. Si teme, quindi, l’esplosione di una pandemia globale che non fa presagire nulla di buono, con il rischio probabile di migliaia di vittime. Intanto, nel nostro paese, lo studente 17enne di Grado, bloccato a Wuhan per due volte a causa della febbre, ha superato al terzo tentativo i controlli medici ed è in attesa dell’imbarco al gate assegnato al volo speciale all’aeroporto di Wuhan. Il ragazzo salirà sull’aereo dell’Aeronautica militare italiana che lo porterà a Pratica di Mare, poi il ricovero in quarantena allo Spallanzani di Roma. L’arrivo in Italia è previsto questa notte o nelle prime ore della mattina.