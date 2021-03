IL CPIA L’AQUILA INAUGURA UNA BIBLIOTECA VIRTUALE IN VISTA DEL DANTEDÌ

Il 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, lanciata come Dantedì. Questa è la data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio della Divina Commedia. Una data che ricorda in Italia e nel mondo il genio di Dante con tante iniziative organizzate dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali. L’edizione del 2021 è quella più significativa perché avviene del settecentesimo anniversario della morte del sommo Poeta.

Proprio questa ricorrenza, ha spinto il CPIA L’Aquila (Centro provinciale istruzione adulti) ad “aprire al pubblico” le porte della biblioteca virtuale, spazio consultabile in un’apposita sezione del sito istituzionale www.cpialaquila.it. La biblioteca virtuale è un portale realizzato allo scopo di facilitare e divulgare la lettura, mettendo in relazione risorse digitali di vario tipo.

In occasione del Dantedì, è presente nella homepage del portale della biblioteca virtuale (si trova all’indiirizzo sites.google.com/view/bibliotecacpialaquila) un collegamento con tutte le iniziative promosse dal ministero dei Beni culturali, così come un riferimento all’iniziativa di Librando, il book-club delle muse ritrovate che, proprio per la ricorrenza, ha suggerito come lettura del mese il libro “Dante” di Alessandro Barbero per poi organizzare un incontro specifico nel mese di aprile. Per saperne di più: info@lemuseritrovate.it.

Sono quattro le sezioni tematiche della biblioteca virtuale, a partire da quella dedicata agli strumenti della lettura, con collegamenti a vari siti dedicati che mettono a disposizione gratuitamente e-book o audiolibri. Una selezione di audiolibri a cura della scuola viene aggiornata periodicamente. La seconda sezione riguarda le videolezioni, con vari link a risorse esterne realizzate nell’ambito del progetto del Miur e di Rai Cultura “La scuola in tv” di cui il CPIA fa parte.

Una terza sezione è dedicata alla radio, con il collegamento ai podcast del programma di Radio L’Aquila 1 “Ticket to Ride – canzoni in viaggio” programma di approfondimento tra musica e letteratura. La stessa sezione è collegata anche a Rt Radio Terapia, webradio che analizza l’attualità e la cultura dalla lente privilegiata dell’analisi musicale. L’ultima sezione rimanda a una selezione degli articoli di arte e letteratura a cura del magazine The Walk of Fame.