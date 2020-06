IL FAMOSO ATTORE AVEZZANESE LINO GUANCIALE SPONSORIZZA “BORGO UNIVERSO “ DI AIELLI

Lino Guanciale, il famoso attore avezzanese, ha deciso , attraverso un suo video post su Facebook, di sponsorizzare la candidatura dell’evento “Borgo Universo” di Aielli tra i luoghi del cuore del Fai. Per il paese marsicano sarebbe un riconoscimento importante, Borgo universo ha rappresentato una vetrina importante non solo per Aielli, ma per tutto il territorio, grazie ai murales come quello dedicato a Fontamara , l’intero libro di Ignazio Silone è stato riprodotto su una parete, unico caso in Italia e l’opera di Okuda San Miguel, un’esplosione di colori che accoglie i turisti in uno degli ingressi del borgo. Ma Aielli è anche astronomia con la Torre medievale all’interno della quale c’è un osservatorio astronomico “Torre delle Stelle” da cui si possono osservare luna e pianeti.Aielli e l’astronomia è un binomio che prende origine sin dall’800, quando diede i natali all’astronomo Filippo Angelitti al quale è intitolata la piazza centrale del paese e dove è presente un monumento a lui dedicato, che riproduce in scala ridotta il sistema solare.