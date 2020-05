Il fotografo di interni, quando l’immagine può valorizzare un ambiente

Una figura particolare che va a declinare l’attitudine per la foto al settore immobiliare: due temi solo all’apparenza in contrasto, visto che il fotografo di interni è un professionista che può tornare estremamente utile quando si ha la necessità di valorizzare uno spazio.

Si diceva del settore immobiliare, perché uno dei primi motivi per i quali si può avere bisogno di rivolgersi a fotografi di interni è legato ad una vendita o ad una locazione di un immobile: il fotografo di interni aiuta il proprietario a valorizzare al meglio il proprio ‘prodotto’ prima di metterlo sul mercato.

D’altra parte se si parla di annunci immobiliari, quelli maggiormente apprezzati e cliccati, quando la ricerca avviene in rete, presentano immagini di un certo tipo, di qualità, sono in grado di catturare l’attenzione di chi sta scorrendo. Ecco perché anche le agenzie immobiliari già da qualche tempo (soprattutto da quando la ricerca si è spostata in rete) inseriscono nel loro organico fotografi di interni.

Ma non solo immobili per vendita o affitto: anche negozi, ristoranti, alberghi, B&B, casali per eventi, palestre, perfino imprese di ristrutturazioni che possono fotografare un immobile prima e dopo l’intervento per valorizzare i lavori eseguiti. Di strade ce ne sono realmente tante, quella di dedicarsi a foto di interni può essere una soluzione per collocarsi sul mercato in un segmento dove le richieste non mancano.

Come trovare fotografi di interni

Se il mondo della foto, si dice, è alquanto inflazionato, scegliere un segmento specifico dove le opportunità ci sono può essere una soluzione intelligente. Ma come fare a trovare un fotografo di interni, soprattutto se ad averne bisogno dovesse essere un privato, magari un proprietario di un immobile o di una qualsiasi altra struttura?

Oltre ad agenzie specializzate, oggi, è possibile sfruttare il web: in rete ci sono diversi siti all’interno dei quali si possono ricercare queste figure. Un esempio è Archisio, portale che racchiude architetti, interior designer, home stager ed altri professionisti della casa tra i quali, per l’appunto, fotografi di interni.

Nell’ambito di contesti come questi, in rete, la ricerca può avvenire con maggiore tranquillità, prendendosi il giusto tempo per analizzare lavori ed interventi eseguiti in precedenza dal professionista e contattandone diversi, per paragonare servizi proposti e cifre richieste.

Dall’altro lato, quella del web può essere una vetrina interessante anche per il professionista stesso, quindi il fotografo di interni, che può pubblicizzarsi al meglio ampliando le possibilità di essere contattato. Uno scambio alla pari per uno strumento, quello di internet, che è destinato a diventare sempre più il terreno preferito dove far confluire domanda ed offerta in materia di professionisti. Anche nel settore della fotografia.





