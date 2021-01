IL GENERALE FISCHIONE IN VISITA DI COMMIATO AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI ABRUZZO E MOLISE

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Adolfo FISCHIONE, dal 3 febbraio 2020 Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, con competenza su Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, si è recato presso la caserma “Pasquale Infelisi”, sede del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise in Chieti, per un saluto di commiato ai vertici dell’Arma abruzzese e molisana, in occasione del suo prossimo trasferimento a Roma, dove assumerà il prestigioso incarico di Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri.

Nel rispetto delle misure di prevenzione legate all’emergenza epidemiologica, l’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante della Legione Abruzzo e Molise, Generale di Brigata Carlo Cerrina, ha incontrato il personale della sede, una rappresentanza del Comando Provinciale di Chieti e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, mentre ha rivolto una saluto in videoconferenza ai Comandanti Provinciali Carabinieri delle altre province abruzzesi e molisane.

Il Gen. FISCHIONE, di origini abruzzesi, dopo aver rivolto il suo saluto a tutto il personale ed alle loro famiglie, ha sottolineato il suo particolare attaccamento alla Regione Abruzzo ed in particolare alla provincia di Chieti, essendo stato Comandante Provinciale del capoluogo teatino dal settembre 1999 al settembre 2001.

Il Generale Fischione ha rivolto, inoltre, un ringraziamento ed apprezzamento per l’attività svolta evidenziando gli ottimi rapporti intercorrenti tra l’Arma e le altre Istituzioni e fra la stessa e la cittadinanza, rafforzati nel periodo del lockdown durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, rimarcando l’importanza della capillarità sul territorio dei carabinieri che, con professionalità e quel tratto di umanità verso la gente che li distingue, trasmettono quella sensazione di concreta vicinanza, specialmente nell’attuale emergenza.

Un ringraziamento particolare, infine, ha voluto riservare ai rappresentanti locali dell’Associazione Carabinieri in congedo per l’impegno svolto nel sociale, con sentita riconoscenza e apprezzamento da parte di tutta la popolazione, soprattutto per tutte le attività svolte, quali volontari, nell’ambito della Protezione Civile.