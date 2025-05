Il libro che restituisce Mazzarino alla Storia

Nella suggestiva cornice del Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo, si è svolta la presentazione del volume Giulio Mazzarino, l’abruzzese alla corte del Re Sole di Alina J. Di Mattia.

L’evento si è tenuto sotto l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, con il patrocinio della Provincia dell’Aquila, del Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM), del Comune di Pescina, della Casa Museo Mazzarino, e con il sostegno della Fondazione Carispaq.

Il volume, frutto di un’importante opera di ricerca, offre una rilettura appassionata e rigorosa della figura di Mazzarino, dalla sua ascesa da umili origini abruzzesi al ruolo di Primo Ministro del Re Sole, Luigi XIV. Di Mattia ne restituisce un ritratto complesso e umano, capace di coniugare visione politica, strategia diplomatica e impulso culturale.

All’incontro hanno partecipato l’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, la consigliera Antonietta La Porta – promotrice della Legge Regionale 4/2024 che ha istituito il Premio Politico Internazionale Giulio Raimondo Mazzarino per la Politica e la Diplomazia – il consigliere regionale Alessio Monaco, il presidente del Consiglio comunale di Pescina Vincenzo Parisse, il vicepresidente della Fondazione Carispaq Pierluigi Panunzi, il giornalista Sergio Venditti e naturalmente l’autrice Alina J. Di Mattia.

«Riscoprire Mazzarino significa riconoscere le radici di un pensiero europeo che parla ancora al presente, ma anche riappropriarci del patrimonio culturale della nostra terra, trasformandolo in consapevolezza, identità condivisa e opportunità per il territorio, anche in chiave formativa – ha dichiarato la consigliera La Porta – promuovendo scambi con istituzioni d’eccellenza come l’Institut de France e la Bibliothèque Mazarine, fondate proprio dallo stesso Mazzarino».