Il Liceo Benedetto Croce di Avezzano partecipa alla “Settimana del tedesco in Italia”

Il liceo Statale Benedetto Croce, in qualità di scuola DSD per il conseguimento del Diploma di Lingua Tedesca (Deutsches Sprachdiplom), partecipa alla “Settimana del Tedesco in Italia”, promossa dall’Ambasciata Tedesca a Roma dall’8 al 15 Ottobre.

La settimana ha avuto inizio con una grande festa di inaugurazione a Roma, sabato 8 ottobre, a cui il Liceo Croce ha partecipato con una delegazione di alunni del Liceo Linguistico, e prosegue con un ricco programma di eventi, su tutto il territorio nazionale, organizzati da Istituzioni culturali tedesche, Università, aziende e Istituti scolastici.

Anche l’istituto B. Croce, per promuovere il patrimonio artistico-culturale della Germania, ha organizzato per il 12 ottobre un concerto di musica classica con opere di compositori di lingua tedesca.

Gli studenti del Liceo Benedetto Croce si sono esibiti presso il Castello Orsini di Avezzano in un omaggio ai più grandi capolavori della musica tedesca. Ospiti in platea gli alunni e i docenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado “Vivenza” e “Marini”, che hanno dimostrato interesse ed entusiasmo nel corso della manifestazione

Coadiuvati dalla prof ssa Cicconi Danila e diretti dalla prof.ssa Gigli Erika, gli alunni che hanno partecipato, Del Zotto Caterina, Parente Mayra, Armento Alessia, Galdi Greta, Bernardini Sara, Di Mauro Luna, Degni Emanuele, Balzani Alessandro, Maccallini Claudia, Fantozzi Alice, Naindenel Maria, Mancini Chiara, Ciaccia Veronica, Cipriani Valerio, Di Giovanni Miriana, Pierbattista Paola, Orlandi Lucrezia e Scipioni Rita, hanno unito le loro forze, l’impegno e l’entusiasmo per dare vita ad un bellissimo spettacolo musicale.

Un ringraziamento al DS Prof. Attilio D’Onofrio, alla Vicepreside Prof.ssa Ciccarelli Angela, alla Prof.ssa Maddalena Francesca e a tutto il personale dell’istituto per il costante supporto all’attività.