Il Liceo Benedetto Croce ottiene il prestigioso riconoscimento di Authorised Centre Cambridge

Settimana di grande soddisfazione per gli alunni e i docenti del Liceo B. CROCE

Dopo 10 anni di lavoro continuo, puntuale e intenso giunge un riconoscimento molto prestigioso che viene concesso alle scuole che collaborano con il CAMBRIDGE ASSESSMENT FOR English da oltre 10 anni. Esso va a completare altri riconoscimenti ottenuti ultimamente dal Liceo. Il giorno 4 dicembre, infatti, 20 alunni dei tre indirizzi del Liceo hanno sostenuto, in collaborazione con la English School of L’Aquila, la certificazione che ne riconosce a livello internazionale la competenza nella lingua Inglese.

Si ringrazia in particolare il Dirigente Scolastico Attilio D’Onofrio, il prof. Andrew Laird (referente Cambridge) la prof.ssa Gigli (coordinatrice del progetto), le prof. sse Doriana Turcossi e Giovanna Giffi, il prof. Cerasoli Agostino, che negli anni hanno permesso il raggiungimento di un traguardo così importante.

A metà maggio sono in programma gli esami per 50 alunni (livello B2-C1) e 25 alunni (livello B1-B2).