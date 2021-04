Il Liceo Croce vince il contest territoriale del progetto “Reporter per un giorno”, promosso da RCS Sport e La Gazzetta dello Sport. Complimenti alle studentesse, ai docenti e alla prof.ssa Paola Colagrande, coordinatrice del progetto. Le studentesse Valeria Di Stefano e Vincenzina Camardese, vincitrici rispettivamente per la categoria “Giornalismo” e “Fotografia”, saranno impegnate nel Giro d’Italia in veste di “Reporter per un giorno”.