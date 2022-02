IL LICEO SCIENTIFICO DI AVEZZANO PARTECIPA ALLA COPPA STUDENT DELLA MATEMATICA 2022

Il Liceo Scientifico Statale “M.Vitruvio P.” di Avezzano parteciperà con una squadra di quattro studenti del triennio alla finale della COPPA STUDENT – KANGOUROU della MATEMATICA 2022 con CALCOLATRICI GRAFICHE CASIO. La Coppa STUDENT, competizione matematica nazionale organizzata da Kangourou Italia in collaborazione con Casio, è quest’anno alla sua prima edizione e per scelta degli organizzatori si è svolta in una versione sperimentale. La partecipazione, infatti, è stata riservata a 200 scuole in Italia con docenti già formati all’uso delle calcolatrici

grafiche. Il 26 gennaio 2022 la squadra del Vitruvio, unico istituto in Abruzzo è stata ammessa fra le finaliste. I ragazzi hanno preso parte alla competizione dai locali dell’Istituto con i dispositivi

messi a disposizione dalla scuola, come computer, calcolatrici grafiche Casio e monitor touch, con le professoresse referenti Roberta Pompili e Paola Babbo, quest’ultima certificata Casio nell’utilizzo della Calcolatrice Grafica in classe.

La squadra finalista del Liceo “M. Vitruvio P.” si recherà a Cervia (RA) il 3 Maggio per prender

parte alla finale nel Palazzetto dello Sport: un’occasione di gratificazione e divertimento per studenti e docenti, attraverso una didattica innovativa e al passo con i tempi. Grande la soddisfazione mostrata dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse. L’iniziativa rientra,

insieme alle Olimpiadi di Matematica, Fisica, Statistica, Italiano, Lingue e culture classiche,

nell’ampio ventaglio di attività proposte dal Liceo per la valorizzazione delle eccellenze