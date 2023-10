IL LICEO VITRUVIO OSPITA NELLO SALZA: LA TROMBA DEL CINEMA ITALIANA DIALOGA CON GLI STUDENTI

Il giorno 5 ottobre 2023, il Liceo Scientifico “Marco Vitruvio Pollione” ha avuto l’onore di ospitare nuovamente, presso l’aula conferenze, il Maestro Nello Salza per una lezione-concerto sul tema “Le musiche da film”. Nello Salza, tromba solista di Ennio Morricone dal 1984, 2 premi Oscar con i quali si è guadagnato l’appellativo di “tromba del cinema italiano”, 400 colonne sonore, vanta collaborazioni con Nicola Piovani, Sergio Leone, Stelvio Cipriani, Franco Piersanti e Leonard Bernstein, per citarne alcuni.

L’incontro, voluto dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, e dal collegio docenti è stato possibile grazie all’interessamento della prof.ssa Anna Neri e del prof. Arnaldo Mariani, che ha moderato l’incontro.

L’artista non ha nascosto la sua emozione nel parlare di musica ai giovani e ha sottolineato l’importanza delle lezioni – concerto in cui la musica è “messa in movimento” creando circoli virtuosi di arte e di bellezza. Ha sottolineato, inoltre, l’importanza di “sentire” il silenzio del pubblico, un silenzio di ascolto e di emozione, un silenzio in cui l’artista comprende di aver toccato le anime che sono le destinatarie ultime del “fare musica”.

L’incontro si è svolto in un clima sospeso, quasi di attesa epifanica e il pathos maggiore si è toccato quando, in sala, si è levato il suono armonioso della tromba di Nello Salza: così il “Vitruvio” ha risuonato di note che dicevano parole di pace e bellezza.