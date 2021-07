IL LIONS CLUB AVEZZANO FESTEGGIA 54 ANNI

Il 3 luglio, presso il Ristorante Napoleone, si è celebrata la Charter day del Lions Club Avezzano. Il Presidente, l’Ing. Marco Barbieri e i Soci hanno festeggiato il 54° compleanno del Club alla presenza dei Governatori, Francesca Romana Vagnoni e Franco Saporetti, del I Vice Governatore, Francesca Ramicone e di numerose Autorità lionistiche, civili e religiose. E’ stata l’occasione, per il Presidente Barbieri, di ripercorrere le numerose attività svolte dal Club in questo anno lionistico nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, che hanno impedito sì eventi e conviviali in presenza, ma non il consueto impegno profuso con passione dai soci del Club per promuovere iniziative sul territorio, in ossequio ai principi lionistici e alla mission che è quella di ”Daremodo ai volontari di servire la propria comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale attraverso i Lions club”. Circa 20 i service realizzati in quest’anno lionistico che si appresta alla conclusione. Il Lions Club Avezzano è riuscito a svolgere e a sostenere iniziative, anche di notevole rilevanza economica, focalizzate soprattutto sull’emergenza sanitaria e sulla lotta alla fame nel mondo. Ricordiamo le principali iniziative portate a termine e alcune in corso di definizione nel mese di Luglio: acquisto di 4 defibrillatori donati alle Residenze sanitarie per anziani del territorio; raccolta fondi per l’acquisto di un mezzo di trasporto speciale; acquisto, con il supporto della Fondazione Carispaq, di un Biofrigorifero per vaccini che sarà donato nei prossimi giorni all’Ospedale di Avezzano unitamente a 6 Tablet per video chiamate; contributo per l’acquisto di un pulmino a supporto dell’Oncologia Pediatrica di Pescara; contributo per la realizzazione di una Nursey a Wolisso (Etiopia); contributo per la costruzione di un pozzo idrico in Burkina Faso; raccolta di circa 300 occhiali usati che, rigenerati, saranno consegnati a chi ne ha bisogno; adesione al Concorso internazionale “un poster per la pace”, che ha visto la partecipazione di numerosi studenti delle scuole medie della Marsica, premiati nelle scorse settimane; Banco Alimentare e molto altro ancora. Durante la conviviale, magistralmente coordinata dalla Cerimoniera, Gabriella Rosci, si è svolta anche la cerimonia di ingresso di tre nuovi soci, la Dott.ssa Hilary Climastone, l’Ing. Geri Fedele e il Dott. Francesco Ranalletta che, sicuramente, daranno un significativo apporto alle attività di servizio del Club considerata la loro peculiare propensione e sensibilità nel mettere il proprio tempo e la propria professionalità a disposizione di chi ne ha bisogno. Inoltre, è stata consegnata alla Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, Maria Luisa Ianni, una targa in riconoscimento dell’impegno profuso dalla categoria degli infermieri nella lotta alla Pandemia da Covid 19. Una conviviale, finalmente in presenza, che ha confermato la dinamicità del Club e la volontà dei Soci di “SERVIRE” in maniera sempre più capillare ed efficace. Foto. Severino Style