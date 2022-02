IL MIELE DI AIELLI DELL’APICOLTURA MONTAGLIANI FABIO ALBERTO NUOVAMENTE PREMIATO TRA I MIGLIORI MIELI MILLEFIORI AL MONDO

Il prestigioso riconoscimento è stato ottenuto alla 14esima edizione del concorso “BIOLMIEL2021” Che si è tenuto a Matera il 17 e 18 dicembre 2021 . Il concorso Internazionale è riservato solo alle aziende certificate biologiche. I campioni di miele sono stati giudicati da 12 giurati internazionali

La manifestazione vedeva la partecipazione di 20 nazioni con oltre 200 partecipanti provenienti da Grecia, Romania, Spagna, Serbia, Slovenia, Francia ed altri paesi.

Oltre al miele Millefiori, premiato in questa occasione, l’azienda produce anche altre 13 tipologie di miele tra cui Stregonia (Sideritis Syriaca) e Santoreggia che hanno anche il prestigioso marchio Slow Food.

Montagliani ha anche partecipato ad una conferenza sull’autenticità e integrità del cibo presso la commissione europea a Bruxelles come unica azienda produttrice italiana ed è stato ospite presso la facoltà di Economia dell’Università di L’Aquila a cui ha portato il caso della sua azienda che è certificata biologica dal 2009 e dispone anche del marchio del Parco Regionale Sirente Velino.

“Sono particolarmente felice per questo successo, che ripaga me e tutti i miei collaboratori dei tanti sacrifici e passione che mettiamo nel lavoro, per offrire alla clientela sempre un prodotto di alta qualità” dice Fabio Montagliani che evidenzia come le ultime stagioni apistiche sono state particolarmente difficili a causa dell’andamento climatico

La prossima primavera l’Apicoltura Montagliani inaugurerà una nuova struttura, con all’interno una stanza dedicata all’apiterapia dove si trarranno benefici dalla respirazione dell’aria degli alveari. Sarà una delle poche presenti in Italia