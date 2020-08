IL MUNDA RIAPRE AGLI EVENTI, “NELL’OMBRA DELLA MUSICA ITALIANA”

Lunedi’ 3 Agosto, Ore 21.30 I Spettacolo Della Trilogia

Il MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo – L’Aquila – riapre agli eventi, in piena sicurezza, con tutte le prescrizioni previste dall’emergenza coronavirus. “E’ imprescindibile la sinergia con i soggetti culturali che operano nell’ambito territoriale per veicolare la cultura e la funzione sociale che vi è insita, l’educazione al bello e la conoscenza delle arti, nei tanti modi in cui si manifesta il linguaggio artistico.” Queste le parole del neo direttore della Direzione Regionale Musei – Abruzzo Mariastella Margozzi che avrà il compito di gestire il MuNDA fino alla nomina del nuovo direttore da bando internazionale del MiBACT

UNA VITA DA FILM: LUIS BACALOV

con

MARIA GRAZIA CUCINOTTA

VITTORIO DE SCALZI dei New Trolls

e le musiche eseguite dal vivo dagli

ÀNEMA

uno spettacolo di musica, teatro e cinema ideato da

LUIS BACALOV e CARLOS BRANCA

“Una vita da film” è un viaggio nell’arte e nel genio del compositore Italo-Argentino Luis Bacalov, un percorso empatico fondato da parole, colonne sonore con proiezioni di sigle cinematografiche, musiche eseguite dal vivo. Protagonista in scena l’iconica Maria Grazia Cucinotta, interprete de “Il Postino” per il cinema, e qui tessitrice di sincretici fili conduttori tra musica, teatro e cinema. Coprotagonista sul versante musicale Vittorio De Scalzi, eseguirà tra gli altri il “Concerto Grosso n.1”, scritto da Bacalov per il film “La vittima designata” di Maurizio Lucidi, diventato poi classico evergreen della musica pop-rock. Completano questo viaggio nell’immaginario collettivo le musiche eseguite dal quartetto ÀNEMA, che dal vivo interpretano alcune delle colonne sonore che hanno segnato la carriera straordinaria del compositore, collaboratore di grandi registi: da Corbucci a Pasolini (Il Vangelo secondo Matteo), da Michael Radford (Il Postino) a Carlo Lizzani, da Mario Monicelli a Francesco Rosi, da Federico Fellini (La città delle donne) a Quentin Tarantino (Django Unchained e Kill Bill). Ideatore dello spettacolo fù lo stesso Luis Bacalov, infatti prima della sua scomparsa pensò con l’amico regista Carlos Branca questo formato, riflettendo con lui attorno a scelte contenutistiche, struttura, e allo stesso titolo.

Organico

Voce narrante: Maria Grazia Cucinotta

Canto, flauto e tastiere: Vittorio De Scalzi dei New Trolls

Violino Marcello Corvino

Violino Laura Sarti

Chitarre Biagio Labanca

Contrabbasso Massimo De Stephanis

Flauti, oud, percussioni Fabio Tricomi

Batteria e percussioni: Maurizio Brancone

Tecnico video: Andrea Balducci

Regia: Carlos Branca e Rosanna Pavarini

La biglietteria è on line nel circuito I-Ticket e presso gli Uffici dell’Ente su Corso Vittorio Emanuele II, 95 (interno 5) a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 – 13 e 15 – 16,30 Tel. 0862.24262. Tutte le informazioni sul sito www.barattelli.it

Abbonamento a tutti gli eventi € 30,00 “Nell’ombra della musica italiana” su

https://www.i-ticket.it/eventi/nell-ombra-della-musica-italiana-abbonamento

Biglietteria dei singoli eventi

3 agosto – Una vita da film: Lusi Bacalov € 15,00 https://www.i-ticket.it/eventi/una-vita-da-film

5 agosto – Simona Molinari € 15,00 https://www.i-ticket.it/eventi/ombra-della-musica-simona-molinari

7 agosto – Irene Grandi € 15,00 https://www.i-ticket.it/eventi/irene-grandi-2020-08-07

Info tel 0862.24262 – [email protected]