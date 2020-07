IL NAPOLI HA SCELTO L’ABRUZZO PER IL SUO RITIRO, PREVISTI 40MILA TIFOSI AL GIORNO

Castel di Sangro, (AQ). É ufficiale, l’abruzzo sarà la sede del ritiro calcistico del Napoli, è stato firmato il protocollo d’intesa tra la società calcistica partenopea e la regione Abruzzo. L’accordo è per 6 anni, e prevede il versamento di un milione di euro a stagione più iva da parte della regione, in cambio la società calcistica permetterà l’utilizzo dei propri canali di comunicazione per divulgare e promuovere l’abruzzo nel mondo.

Castel di Sangro

foto by Alto Sannio Magazine

L’inizio del ritiro è previsto per la fine di Agosto e le stime parlano di circa 40mila presenze giornaliere tra i tifosi del Napoli Calcio. Questi i numeri dei precedenti ritiri svolti nel Trentino.

foto by Vesuvio Live

Verranno disputate anche delle amichevoli, tutte in abruzzo e vedranno contrapposte alla squadra di De Laurentiis, il Castel di Sangro, il Pescara, il Teramo e una squadra straniera. Gli incassi andranno al Napoli mentre gli enti locali provvederanno alle spese relative alla logistica.

Michele Rossi

Fonte: Il Centro