IL PRESIDENTE MARSILIO IN VISITA ALLA KROMOSS

Il presidente Marsilio si è recato in visita alla Kromoss in occasione del trentennale dell’azienda che rappresenta un’ importante realtà produttiva del territorio marsicano, conosciuta ed apprezzata a livello nazionale, considerata come un’eccellenza nel suo settore.

Marsilio è stato accolto dall’ amministratore delegato Federico Piccone, il presidente della Regione ha visitato l’intera struttura. Un’occasione, quella di ieri, anche per affrontare tematiche importanti legate alla crescita e lo sviluppo tecnologico e non solo del territorio.