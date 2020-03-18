IL PRESIDENTE MATTARELLA SCRIVE AL SUO PARI CINESE RINGRAZIANDO PER LA SOLIDARIETA’

IL PRESIDENTE MATTARELLA ELOGIA IL POPOLO CINESE PER L’AIUTO
Questo il messaggio inviato dal nostro presidente al presidente cinese Xi Jinping .
«L’EMERGENZA SANITARIA MONDIALE LEGATA AL COVID 19 PONE LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE DI FRONTE A UN’INASPETTATA QUANTO DIFFICILE SFIDA. UNA SFIDA CHE POTRÀ ESSERE SUPERATA SOLTANTO SE SAPREMO LAVORARE INSIEME. E NELLE SUE PAROLE DI CALOROSA VICINANZA CHE SI AGGIUNGONO AL SUPPORTO CHE LA CINA STA FORNENDO ALL’ITALIA VEDO, SIGNOR PRESIDENTE, CONCRETAMENTE OPERANTI QUELLE FORME DI COLLABORAZIONE CHE, IN QUESTE CIRCOSTANZE, DEVONO RAPPRESENTARE IL CRITERIO DELLA NOSTRA AZIONE. TENGO QUINDI A RINGRAZIARLA, A NOME DEL POPOLO ITALIANO E MIO PERSONALE, PER GLI AIUTI, IN TERMINI DI PERSONALE MEDICO E MATERIALE SANITARIO, CHE ARRIVERANNO A ROMA GIA’ A PARTIRE DALLA GIORNATA DI OGGI CON UN VOLO PROVENIENTE DA SHANGHAI. SI TRATTA DI UN GESTO DI SOLIDARIETÀ E DI AMICIZIA CHE SONO CERTO RAFFORZERÀ ULTERIORMENTE I SECOLARI LEGAMI TRA I NOSTRI POPOLI PROPRIO NELL’ANNO IN CUI RICORRE IL 50° ANNIVERSARIO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE. NELLA SPERANZA CHE LA PANDEMIA POSSA PRESTO ESSERE SCONFITTA AL LIVELLO MONDIALE E NELL’ESPRIMERLE ANCORA IL MIO PIU’ PROFONDO E SINCERO RINGRAZIAMENTO, AUSPICO DI POTERLA PRESTO NUOVAMENTE INCONTRARE PER RIBADIRE E RAFFORZARE IL NOSTRO GIA’ SOLIDO LEGAME».
Si rafforza sempre di piu’ l’asse ITALIA-CINA, dopo il sigillo commerciale ” LA VIA DELLA SETA” e la solidarietà del popolo del sol levante di questi giorni.